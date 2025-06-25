25 июня 2025

Под Челябинском погиб в ДТП бесправник на питбайке

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла ранним утром
Авария произошла ранним утром Фото:

В Сосновском районе Челябинской области ранним утром 26 июня погиб 26-летний мужчина без водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе областной госавтоинспекции.

«Сегодня в 05:50 на втором километре автодороги Шагол — Красное поле водитель питбайка, 1999 года рождения, после столкновения с автомобилем „ВИС“ скончался на месте происшествия. По предварительным данным, мужчина выезжал со второстепенной дороги на главную», — пояснили в пресс-службе ведомства.

У водителя питбайка не было мотошлема и защитной экипировки. Также погибший не имел водительского удостоверения. Ранее он уже привлекался к административной ответственности сотрудниками Госавтоинспекции. Кроме того, его питбайк неоднократно изымался и помещался на специализированную стоянку.

Вторым участником аварии оказался водитель автомобиля марки «ВИС», 1995 года рождения. Как выяснили инспекторы, он управлял транспортным средством без водительских прав. В отношении него был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Также возбуждено административное дело в отношении владельца автомобиля по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ.

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В Сосновском районе Челябинской области ранним утром 26 июня погиб 26-летний мужчина без водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе областной госавтоинспекции. «Сегодня в 05:50 на втором километре автодороги Шагол — Красное поле водитель питбайка, 1999 года рождения, после столкновения с автомобилем „ВИС“ скончался на месте происшествия. По предварительным данным, мужчина выезжал со второстепенной дороги на главную», — пояснили в пресс-службе ведомства. У водителя питбайка не было мотошлема и защитной экипировки. Также погибший не имел водительского удостоверения. Ранее он уже привлекался к административной ответственности сотрудниками Госавтоинспекции. Кроме того, его питбайк неоднократно изымался и помещался на специализированную стоянку. Вторым участником аварии оказался водитель автомобиля марки «ВИС», 1995 года рождения. Как выяснили инспекторы, он управлял транспортным средством без водительских прав. В отношении него был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Также возбуждено административное дело в отношении владельца автомобиля по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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