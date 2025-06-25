Под Челябинском погиб в ДТП бесправник на питбайке

В Сосновском районе Челябинской области ранним утром 26 июня погиб 26-летний мужчина без водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе областной госавтоинспекции.
«Сегодня в 05:50 на втором километре автодороги Шагол — Красное поле водитель питбайка, 1999 года рождения, после столкновения с автомобилем „ВИС“ скончался на месте происшествия. По предварительным данным, мужчина выезжал со второстепенной дороги на главную», — пояснили в пресс-службе ведомства.
У водителя питбайка не было мотошлема и защитной экипировки. Также погибший не имел водительского удостоверения. Ранее он уже привлекался к административной ответственности сотрудниками Госавтоинспекции. Кроме того, его питбайк неоднократно изымался и помещался на специализированную стоянку.
Вторым участником аварии оказался водитель автомобиля марки «ВИС», 1995 года рождения. Как выяснили инспекторы, он управлял транспортным средством без водительских прав. В отношении него был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Также возбуждено административное дело в отношении владельца автомобиля по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ.
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