25 июня 2025

Рост цен на новостройки замедлился в Екатеринбурге

Квадратный метр новостроек Екатеринбурга подорожал до 164 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Полная медианная стоимость квартир достигла 7,9 млн рублей
Полная медианная стоимость квартир достигла 7,9 млн рублей Фото:

На рынке новостроек Екатеринбурга фиксируется стагнация цен, при этом объем предложения объектов растет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».

Медианная цена «квадрата» в новостройках выросла незначительно — на 0,2% до 164 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что объем доступных лотов в июне увеличился на 1,6% за месяц.

«На начало лета по объемам сделок с новостройками город уверенно занимает третью строчку среди миллионников, уступая только столицам. Екатеринбург демонстрирует высокую устойчивость на рынке новостроек», — отметил коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров.

Медианная площадь квартир составила 48,5 квадратных метров. Полная стоимость по итогам июня — 7,9 миллиона рублей.

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На рынке новостроек Екатеринбурга фиксируется стагнация цен, при этом объем предложения объектов растет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости». Медианная цена «квадрата» в новостройках выросла незначительно — на 0,2% до 164 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что объем доступных лотов в июне увеличился на 1,6% за месяц. «На начало лета по объемам сделок с новостройками город уверенно занимает третью строчку среди миллионников, уступая только столицам. Екатеринбург демонстрирует высокую устойчивость на рынке новостроек», — отметил коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров. Медианная площадь квартир составила 48,5 квадратных метров. Полная стоимость по итогам июня — 7,9 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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