Рост цен на новостройки замедлился в Екатеринбурге

На рынке новостроек Екатеринбурга фиксируется стагнация цен, при этом объем предложения объектов растет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».
Медианная цена «квадрата» в новостройках выросла незначительно — на 0,2% до 164 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что объем доступных лотов в июне увеличился на 1,6% за месяц.
«На начало лета по объемам сделок с новостройками город уверенно занимает третью строчку среди миллионников, уступая только столицам. Екатеринбург демонстрирует высокую устойчивость на рынке новостроек», — отметил коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров.
Медианная площадь квартир составила 48,5 квадратных метров. Полная стоимость по итогам июня — 7,9 миллиона рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!