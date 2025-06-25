25 июня 2025

Стала известна полная программа «Атомного выпускного — 2025» в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятие в парке пройдет для школьников и будет закрытым
Мероприятие в парке пройдет для школьников и будет закрытым Фото:

В Челябинске в ночь с 27 по 28 июня в парке имени Юрия Гагарина пройдет масштабный праздник для школьников «Атомный выпускной — 2025». Сегодня стала известна полная программа мероприятия, сообщила пресс-служба парка. Подробнее на URA.RU. 

«Мы наконец-то делимся с вами полной программой этого грандиозного события! В расписании вы найдете все активности и выступления на разных площадках, чтобы не упустить ни одной яркой детали праздника», — сообщила пресс-служба парка имени Гагарина в Челябинске. 

На «Атомном выпускном — 2025» будут работать несколько локаций. На площадке «Молодежь Южного Урала» пройдет мини-квиз и три лекции, на «Атомной энерго-сцене» выступят кавер-группы «Макинтош» и «Литература», около сцены у фонтана «Заряд» ребята смогут спеть в караоке и встретить рассвет. Полная программа опубликована в карточках. 

Мероприятие является закрытым, на время его проведения парк Гагарина будет закрыт для свободного посещения с утра 27 июня до утра 28 июня, сообщил ранее заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU. Для прогулок по-прежнему будут доступны лесной массив за центральным карьером, пешеходные дорожки около стадиона имени Елены Елесиной и маршрут до лыжероллерной трассы.

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В Челябинске в ночь с 27 по 28 июня в парке имени Юрия Гагарина пройдет масштабный праздник для школьников «Атомный выпускной — 2025». Сегодня стала известна полная программа мероприятия, сообщила пресс-служба парка. Подробнее на URA.RU.  «Мы наконец-то делимся с вами полной программой этого грандиозного события! В расписании вы найдете все активности и выступления на разных площадках, чтобы не упустить ни одной яркой детали праздника», — сообщила пресс-служба парка имени Гагарина в Челябинске.  На «Атомном выпускном — 2025» будут работать несколько локаций. На площадке «Молодежь Южного Урала» пройдет мини-квиз и три лекции, на «Атомной энерго-сцене» выступят кавер-группы «Макинтош» и «Литература», около сцены у фонтана «Заряд» ребята смогут спеть в караоке и встретить рассвет. Полная программа опубликована в карточках.  Мероприятие является закрытым, на время его проведения парк Гагарина будет закрыт для свободного посещения с утра 27 июня до утра 28 июня, сообщил ранее заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU. Для прогулок по-прежнему будут доступны лесной массив за центральным карьером, пешеходные дорожки около стадиона имени Елены Елесиной и маршрут до лыжероллерной трассы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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