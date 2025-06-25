В ХМАО арестован второй начальник пожарной части за полгода

Няганский городской суд арестовал начальника пожарной части МЧС по ХМАО Дмитрия Никишкина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и подозревают в получении взятки. Об этом сообщил telegram-канал «Суды Югры».
«По ходатайству следователя Няганского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ Няганский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении начальника 4ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ХМАО Никишкина Д.А.. Он обвиняется в совершении преступления по факту превышения должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности», — следует из сообщения.
Никишкина также подозревают в получении взятки в крупном размере с вымогательствами. За последние полгода это уже второй арестованный начальник пожарной части в ХМАО. Под суд за взятки пошел и экс-руководитель 5-го пожарно-спасательного отряда Игорь Фролов. По версии следствия, в 2022 и 2024 годах он получил деньги от подчиненных за содействие в продвижении по карьерной лестнице. Фигуранта уволили со службы по утрате доверия.
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