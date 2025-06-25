В Екатеринбурге арестовали экс-участника легендарной ОПГ за убийство бригадира

Свердловский областной суд заключил под домашний арест экс-участника екатеринбургской ОПГ «Центр» Игоря Лейтланда, обвиняемого в убийстве одного из бригадиров этой группировки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.
Ранее Ленинский райсуд отказался заключить Лейтланда под стражу, отпустив домой без меры пресечения. Следователи обжаловали решение. Облсуд отправил его под домашний арест до 24 августа.
Лейтланда обвиняют в убийстве Романа Бахаева по прозвищу Пучик. Это, по версии следствия, произошло 23 ноября 1994 года. Он якобы расстрелял Бахаева из пистолета ТТ на глазах у горожанина, который сейчас дал свидетельские показания.
Силовики задержали Лейтланда в ночь на 5 июня в одном из отелей города. В последние годы он работал директором УК «Автопаркинг». Свою вину отрицает.
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