В Екатеринбурге арестовали экс-участника легендарной ОПГ за убийство бригадира

Суд отправил под домашний арест экс-участника ОПГ «Центр» за убийство в 90-е

26 июня 2025 в 11:29 Размер текста - 17 +

Под суд попал Игорь Лейтланд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловский областной суд заключил под домашний арест экс-участника екатеринбургской ОПГ «Центр» Игоря Лейтланда, обвиняемого в убийстве одного из бригадиров этой группировки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. Ранее Ленинский райсуд отказался заключить Лейтланда под стражу, отпустив домой без меры пресечения. Следователи обжаловали решение. Облсуд отправил его под домашний арест до 24 августа. Лейтланда обвиняют в убийстве Романа Бахаева по прозвищу Пучик. Это, по версии следствия, произошло 23 ноября 1994 года. Он якобы расстрелял Бахаева из пистолета ТТ на глазах у горожанина, который сейчас дал свидетельские показания. Силовики задержали Лейтланда в ночь на 5 июня в одном из отелей города. В последние годы он работал директором УК «Автопаркинг». Свою вину отрицает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд заключил под домашний арест экс-участника екатеринбургской ОПГ «Центр» Игоря Лейтланда, обвиняемого в убийстве одного из бригадиров этой группировки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. Ранее Ленинский райсуд отказался заключить Лейтланда под стражу, отпустив домой без меры пресечения. Следователи обжаловали решение. Облсуд отправил его под домашний арест до 24 августа. Лейтланда обвиняют в убийстве Романа Бахаева по прозвищу Пучик. Это, по версии следствия, произошло 23 ноября 1994 года. Он якобы расстрелял Бахаева из пистолета ТТ на глазах у горожанина, который сейчас дал свидетельские показания. Силовики задержали Лейтланда в ночь на 5 июня в одном из отелей города. В последние годы он работал директором УК «Автопаркинг». Свою вину отрицает.