Губернатор Развожаев заявил, что пляжи Севастополя безопасны, загрязнений нет

Все пляжи Севастополя безопасны для отдыха, загрязнений нефтепродуктами из-за аварии в Керченском проливе не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«На сегодняшний день уже все пляжи проверены специалистами Роспотребнадзора. Нигде никаких превышений ПДК не зафиксировано», — заявил Развожаев в интервью РИА Новости. Он уточнил, что дно было обследовано водолазами.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму был введен режим ЧС.
Ранее сообщалось, что акватория и пляжи Черноморского побережья в Крыму и Севастополе не имеют признаков загрязнения, что делает этот регион подходящим для проведения летнего курортного сезона. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании в правительстве. Она отметила, что на данной территории будет организован усиленный мониторинг с привлечением дополнительных специалистов, а также будут регулярно отбираться дополнительные образцы песка, воды и воздуха для анализа с целью предотвращения возможных осложнений ситуации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.