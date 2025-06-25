В Челябинской области на обучение семей участников СВО выделили 181 млн рублей

В Челябинской области на обучение членов семей участников СВО направят 181,7 млн рублей. Сумму включили в число расходов на 2025 год, доложил министр финансов региона Иван Родионов на 68 заседании заксобрания Челябинской области.
«181,7 млн рублей предлагается направить на социальную поддержку обучающихся, членами семей которых являются участники СВО, в том числе компенсацию расходов на ежемесячные выплаты и двухразовое питание», — уточнил Родионов. Депутаты поддержали решение.
Проект о внесении изменений в областной бюджет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 года приняли в третьем чтении. В число расходов также включены 720 миллионов на обеспечение жителей лекарствами, медпомощью, а также на ремонт, оборудование и основные средства для медучреждений региона. Еще 512,1 млн рублей выделили на поддержку отдельным категориям граждан.
На развитие физкультуры и спорта в регионе направят 292,8 млн рублей, а на проведение культурно-массовых мероприятий, ремонт и оборудование для учреждений культуры 297,1 млн рублей. Родионов подчеркнул, что несмотря на изменения расходов в областном бюджете, дефицит не увеличился.
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