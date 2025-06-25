25 июня 2025

Силовики задержали чиновника администрации Сургута и бывшего вице-мэра

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте задержаны бывший вице-мэр и чиновник администрации
В Сургуте задержаны бывший вице-мэр и чиновник администрации Фото:

В Сургуте (ХМАО) силовики задержали директора департамента имущественных отношений мэрии Алексея Дворникова и бывшего замглавы города Виталия Шарова. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«Силовики задержали директора департамента имущественных отношений мэрии Сургута Дворникова и бывшего замглавы города Шарова. В самом здании администрации на улице Восход 4 прошли выемки документов», — рассказал инсайдер.

Шаров уволился из городской администрации летом 2024 года. Он курировал блок департамента имущественных отношений в мэрии города. В администрации Сургута агентству подтвердили проведение следственных мероприятий и заявили, что оказывают всестороннюю помощь правоохранительным органам.

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В Сургуте (ХМАО) силовики задержали директора департамента имущественных отношений мэрии Алексея Дворникова и бывшего замглавы города Виталия Шарова. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Силовики задержали директора департамента имущественных отношений мэрии Сургута Дворникова и бывшего замглавы города Шарова. В самом здании администрации на улице Восход 4 прошли выемки документов», — рассказал инсайдер. Шаров уволился из городской администрации летом 2024 года. Он курировал блок департамента имущественных отношений в мэрии города. В администрации Сургута агентству подтвердили проведение следственных мероприятий и заявили, что оказывают всестороннюю помощь правоохранительным органам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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