Силовики задержали чиновника администрации Сургута и бывшего вице-мэра

В Сургуте (ХМАО) силовики задержали директора департамента имущественных отношений мэрии Алексея Дворникова и бывшего замглавы города Виталия Шарова. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.
«Силовики задержали директора департамента имущественных отношений мэрии Сургута Дворникова и бывшего замглавы города Шарова. В самом здании администрации на улице Восход 4 прошли выемки документов», — рассказал инсайдер.
Шаров уволился из городской администрации летом 2024 года. Он курировал блок департамента имущественных отношений в мэрии города. В администрации Сургута агентству подтвердили проведение следственных мероприятий и заявили, что оказывают всестороннюю помощь правоохранительным органам.
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