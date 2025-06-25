25 июня 2025

Осужденный экс-глава челябинского района Шиманович умер за решеткой

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Шиманович ненадолго пережил обвинительный приговор
Николай Шиманович ненадолго пережил обвинительный приговор Фото:

Осужденный за коррупцию бывший глава Катав-Ивановского района (Челябинская область) Николай Шиманович скончался в колонии. Смерть наступила в другом регионе, сообщили URA.RU источники.

«Родственников и знакомых начали уведомлять о произошедшем сегодня. Экс-чиновник страдал онкологическим заболеванием, из-за чего судебные заседания по его делу приходилось неоднократно переносить. Конкретная причина смерти пока неизвестна», — рассказал инсайдер. Адвокат бывшего чиновника не ответил на просьбу о комментарии.

«Николай Иванович был главой муниципалитета с 2021 по 2025 год. Администрация Катав-Ивановского муниципального района выражает соболезнования родным и близким Николая Ивановича», — говорится в официальном некрологе.

Николай Шиманович 17 февраля был приговорен Златоустовским судом за мошенничество к семи годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей. Шиманович обжаловал приговор, и 15 апреля областной суд снизил срок до пяти лет, а сумму штрафа — до 500 тысяч. Поскольку приговор облсуда вступает в силу сразу после оглашения, Шиманович юридически лишен права занимать пост главы.

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Осужденный за коррупцию бывший глава Катав-Ивановского района (Челябинская область) Николай Шиманович скончался в колонии. Смерть наступила в другом регионе, сообщили URA.RU источники. «Родственников и знакомых начали уведомлять о произошедшем сегодня. Экс-чиновник страдал онкологическим заболеванием, из-за чего судебные заседания по его делу приходилось неоднократно переносить. Конкретная причина смерти пока неизвестна», — рассказал инсайдер. Адвокат бывшего чиновника не ответил на просьбу о комментарии. «Николай Иванович был главой муниципалитета с 2021 по 2025 год. Администрация Катав-Ивановского муниципального района выражает соболезнования родным и близким Николая Ивановича», — говорится в официальном некрологе. Николай Шиманович 17 февраля был приговорен Златоустовским судом за мошенничество к семи годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей. Шиманович обжаловал приговор, и 15 апреля областной суд снизил срок до пяти лет, а сумму штрафа — до 500 тысяч. Поскольку приговор облсуда вступает в силу сразу после оглашения, Шиманович юридически лишен права занимать пост главы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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