Осужденный экс-глава челябинского района Шиманович умер за решеткой

Осужденный за коррупцию бывший глава Катав-Ивановского района (Челябинская область) Николай Шиманович скончался в колонии. Смерть наступила в другом регионе, сообщили URA.RU источники.
«Родственников и знакомых начали уведомлять о произошедшем сегодня. Экс-чиновник страдал онкологическим заболеванием, из-за чего судебные заседания по его делу приходилось неоднократно переносить. Конкретная причина смерти пока неизвестна», — рассказал инсайдер. Адвокат бывшего чиновника не ответил на просьбу о комментарии.
«Николай Иванович был главой муниципалитета с 2021 по 2025 год. Администрация Катав-Ивановского муниципального района выражает соболезнования родным и близким Николая Ивановича», — говорится в официальном некрологе.
Николай Шиманович 17 февраля был приговорен Златоустовским судом за мошенничество к семи годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей. Шиманович обжаловал приговор, и 15 апреля областной суд снизил срок до пяти лет, а сумму штрафа — до 500 тысяч. Поскольку приговор облсуда вступает в силу сразу после оглашения, Шиманович юридически лишен права занимать пост главы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!