Павел Дацюк привезет в Екатеринбург мировых звезд хоккея

Легендарный уральский хоккеист Павел Дацюк организует в Екатеринбурге матч с участием мировых звезд хоккея. В числе участников уже заявлены хоккеисты Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Сергей Федоров, Валерий Каменский. Матч The Magic Game пройдет 30 августа на льду УГМК-Арены, сообщили URA.RU организаторы.
«Это станет грандиозным событием в мире спорта и в моей жизни. Я рад, что в Екатеринбург приедут звезды мирового хоккея. Их игра и профессионализм являются вдохновением для тысяч мальчишек и девчонок. И после игры эти ребята с горящими глазами и желанием работать начнут свой новый спортивный сезон. Нас гостеприимно примет одна из лучших ледовых арен в стране — УГМК-Арена»,— отметил Дацюк.
По словам организаторов, событие подарит Екатеринбургу «волшебный день хоккея» и объединит на одной площадке звезд, с которыми Дацюк выступал в различных командах. Составы команд продолжают формироваться, но уже сейчас известно, что на лед выйдут обладатели олимпийских медалей, чемпионских титулов мировых первенств, обладатели Кубка Гагарина и Кубка Стэнли.
Последним клубом Дацюка был екатеринбургский «Автомобилист», который он покинул после окончания сезона 2020/21. По ходу карьеры Дацюк выступал за «Детройт», казанский «Ак Барс», московские «Динамо» и ЦСКА, а также петербургский СКА. На счету хоккеиста две победы в Кубке Стэнли и победа в Кубке Гагарина в составе петербургской команды. Вместе со сборной России он выиграл золото чемпионата мира и стал олимпийским чемпионом.
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