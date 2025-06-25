25 июня 2025

В Перми из-за выпускников и молодежи перекроют центр города. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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На центральных улицах нельзя будет даже припарковать автомобиль
На центральных улицах нельзя будет даже припарковать автомобиль Фото:

В Перми 27 и 28 июня будут перекрыты дороги в центре города. Движение транспорта ограничат на улицах Ленина, Екатерининской, Монастырской и Попова. Схемы перекрытий опубликовало краевое министерство транспорта в своем telegram-канале.

«С 27 по 28 июня в Перми пройдет сразу несколько крупных событий: краевой бал выпускников, празднование Всероссийского Дня молодежи, открытие фестиваля „Город встреч“. В связи с этим, в городе будут действовать ограничения движения транспорта», — сказано в сообщении. Уточняется, что на перекрытых участках кроме движения будет запрещена остановка и стоянка транспорта.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми 29 июня запретят движение автомобилей, автобусов и трамваев сразу по нескольким улицам. Ограничения введут из-за проведения Первенства России по триатлону.

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В Перми 27 и 28 июня будут перекрыты дороги в центре города. Движение транспорта ограничат на улицах Ленина, Екатерининской, Монастырской и Попова. Схемы перекрытий опубликовало краевое министерство транспорта в своем telegram-канале. «С 27 по 28 июня в Перми пройдет сразу несколько крупных событий: краевой бал выпускников, празднование Всероссийского Дня молодежи, открытие фестиваля „Город встреч“. В связи с этим, в городе будут действовать ограничения движения транспорта», — сказано в сообщении. Уточняется, что на перекрытых участках кроме движения будет запрещена остановка и стоянка транспорта. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми 29 июня запретят движение автомобилей, автобусов и трамваев сразу по нескольким улицам. Ограничения введут из-за проведения Первенства России по триатлону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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