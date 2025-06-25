В Перми 27 и 28 июня будут перекрыты дороги в центре города. Движение транспорта ограничат на улицах Ленина, Екатерининской, Монастырской и Попова. Схемы перекрытий опубликовало краевое министерство транспорта в своем telegram-канале.
«С 27 по 28 июня в Перми пройдет сразу несколько крупных событий: краевой бал выпускников, празднование Всероссийского Дня молодежи, открытие фестиваля „Город встреч“. В связи с этим, в городе будут действовать ограничения движения транспорта», — сказано в сообщении. Уточняется, что на перекрытых участках кроме движения будет запрещена остановка и стоянка транспорта.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми 29 июня запретят движение автомобилей, автобусов и трамваев сразу по нескольким улицам. Ограничения введут из-за проведения Первенства России по триатлону.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!