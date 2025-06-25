Федеральный ретейлер приобрел одну из крупнейших торговых сетей Челябинской области

Мультиформатный продуктовый ретейлер «Лента» заключил соглашение о покупке компании ООО «Молл» — одной из крупнейших розничных торговых сетей в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба «Ленты».
«Магазины „Молнии“ перейдут под управление соответствующих форматов „Ленты“. При этом будет сохранен существующий персонал, который продолжит применять свои лучшие практики работы в регионе», — сообщила пресс-служба компании на официальном сайте.
В сделку войдут пять гипермаркетов, 18 супермаркетов и 49 магазинов у дома под брендом «Spar», а также три распределительных центра. Сумма сделки не называется. Но приобретение позволит «Ленте» ускорить достижение цели — достичь выручки один триллион рублей к концу 2025 года, говорят в компании. ООО «Молл» занимает пятое место по объему выручки среди ретейлеров Челябинской области.
Сеть магазинов была основана челябинским экс-депутатом Дмитрием Бухариным. Здания магазинов принадлежат Бухарину и его деловым партнерам. Торговые центры строились с нуля. Сначала магазины работали под торговой маркой «Молния», затем под знаком марки SPAR.
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