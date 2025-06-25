Авиакомпания из ХМАО поменяла название «дочки», работающей с нефтяниками

Авиакомпания Utair из Ханты-Мансийского автономного округа провела ребрендинг дочерней структуры, обслуживающей нефтегазовый сектор. Предприятие переименовали в «А247», сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
«АО „ЮТэйр“ теперь называется „А247“. Предприятие входит в группу компаний Utair, это один из основных авиаперевозчиков России для нефтегазового комплекса», — объяснили в пресс-службе. В компании уточнили, что организацию не стоит путать с «ЮТэйр — Пассажирские авиалинии», которое перевозит пассажиров по России.
Компания с новым названием специализируется на перевозке вахтовиков и грузов в арктические и труднодоступные районы на самолетах Ан-26, Ан-24 и Ан-74. Бренд «А247» отсылает к использующимся типам воздушных судов (Ан).
Ранее URA.RU писало, что собрание акционеров Utair переизбрало генерального директора. В очередной раз главой авиакомпании стал Андрей Мартиросов.
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