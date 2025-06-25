25 июня 2025

Авиакомпания из ХМАО поменяла название «дочки», работающей с нефтяниками

Utair переименовала компанию, перевозящую работников нефтяной отрасли
© Служба новостей «URA.RU»
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Utair провела ребрендинг своей авиакомпании, работающей с нефтяниками ХМАО
Utair провела ребрендинг своей авиакомпании, работающей с нефтяниками ХМАО Фото:

Авиакомпания Utair из Ханты-Мансийского автономного округа провела ребрендинг дочерней структуры, обслуживающей нефтегазовый сектор. Предприятие переименовали в «А247», сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«АО „ЮТэйр“ теперь называется „А247“. Предприятие входит в группу компаний Utair, это один из основных авиаперевозчиков России для нефтегазового комплекса», — объяснили в пресс-службе. В компании уточнили, что организацию не стоит путать с «ЮТэйр — Пассажирские авиалинии», которое перевозит пассажиров по России.

Компания с новым названием специализируется на перевозке вахтовиков и грузов в арктические и труднодоступные районы на самолетах Ан-26, Ан-24 и Ан-74. Бренд «А247» отсылает к использующимся типам воздушных судов (Ан).

Ранее URA.RU писало, что  собрание акционеров Utair переизбрало генерального директора. В очередной раз главой авиакомпании стал Андрей Мартиросов.

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Авиакомпания Utair из Ханты-Мансийского автономного округа провела ребрендинг дочерней структуры, обслуживающей нефтегазовый сектор. Предприятие переименовали в «А247», сообщили URA.RU в пресс-службе компании. «АО „ЮТэйр“ теперь называется „А247“. Предприятие входит в группу компаний Utair, это один из основных авиаперевозчиков России для нефтегазового комплекса», — объяснили в пресс-службе. В компании уточнили, что организацию не стоит путать с «ЮТэйр — Пассажирские авиалинии», которое перевозит пассажиров по России. Компания с новым названием специализируется на перевозке вахтовиков и грузов в арктические и труднодоступные районы на самолетах Ан-26, Ан-24 и Ан-74. Бренд «А247» отсылает к использующимся типам воздушных судов (Ан). Ранее URA.RU писало, что  собрание акционеров Utair переизбрало генерального директора. В очередной раз главой авиакомпании стал Андрей Мартиросов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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