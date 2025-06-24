Акционеры Utair переизбрали генерального директора на посту

Собрание акционеров Utair переизбрало генерального директора. Авиакомпанию, зарегистрированную в Сургуте (ХМАО), вновь возглавил Андрей Мартиросов, сообщила URA.RU пресс-служба авиаперевозчика.
«Генеральным директором избран Андрей Мартиросов. Он возглавляет компанию с 1999 года. Срок полномочий руководителя составляет два года», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе Utair.
По уставу компании, руководителя выбирают каждые два года на общем собрании акционеров. Мартиросова избрали большинством голосов, что соответствует корпоративным требованиям.
Ранее URA.RU писало, что в 2024 году акционеры Utair приняли решение не выплачивать дивиденды. При этом члены Наблюдательного совета получат вознаграждение в размере более 14 миллионов рублей.
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