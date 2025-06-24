24 июня 2025

Акционеры Utair переизбрали генерального директора на посту

Генеральным директором авиакомпании Utair вновь избран Андрей Мартиросов
© Служба новостей «URA.RU»
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В авиакомпании Utair выбрали генерального директора
В авиакомпании Utair выбрали генерального директора Фото:

Собрание акционеров Utair переизбрало генерального директора. Авиакомпанию, зарегистрированную в Сургуте (ХМАО), вновь возглавил Андрей Мартиросов, сообщила URA.RU пресс-служба авиаперевозчика.

«Генеральным директором избран Андрей Мартиросов. Он возглавляет компанию с 1999 года. Срок полномочий руководителя составляет два года», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе Utair.

По уставу компании, руководителя выбирают каждые два года на общем собрании акционеров. Мартиросова избрали большинством голосов, что соответствует корпоративным требованиям.

Ранее URA.RU писало, что в 2024 году акционеры Utair приняли решение не выплачивать дивиденды. При этом члены Наблюдательного совета получат вознаграждение в размере более 14 миллионов рублей.

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Собрание акционеров Utair переизбрало генерального директора. Авиакомпанию, зарегистрированную в Сургуте (ХМАО), вновь возглавил Андрей Мартиросов, сообщила URA.RU пресс-служба авиаперевозчика. «Генеральным директором избран Андрей Мартиросов. Он возглавляет компанию с 1999 года. Срок полномочий руководителя составляет два года», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе Utair. По уставу компании, руководителя выбирают каждые два года на общем собрании акционеров. Мартиросова избрали большинством голосов, что соответствует корпоративным требованиям. Ранее URA.RU писало, что в 2024 году акционеры Utair приняли решение не выплачивать дивиденды. При этом члены Наблюдательного совета получат вознаграждение в размере более 14 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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