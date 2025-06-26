«Ушли все отпускные»: Ozon без ведома екатеринбурженки купил сертификаты на 37 тысяч рублей

Ozon без ведома екатеринбурженки купил сертификаты на 37 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Банковская карта пользователя была привязана к личному кабинету Ozone
Банковская карта пользователя была привязана к личному кабинету Ozone Фото:

Без ведома жительницы Екатеринбурга Ozon купил на ее деньги девять сертификатов на 37 тысяч рублей. Это была вся сумма, что находилась на банковской карте (отпускные). Карта была привязана к личному кабинету Ozon. Об этом URA.RU рассказала пострадавшая Анна П.

«Ушли все отпускные — 37 тысяч рублей. Только получила деньги. Ладно, скоро аванс, а то пока вообще без копейки осталась. И зачем мне все эти сертификаты, что я на 37 тысяч буду покупать», — возмутилась Анна.

Произошло все 21 июня в 23:07 по Екатеринбургу. Пострадавшая получила уведомление о входе с нового устройства — из Москвы. После чего ей начала поступать информация о покупке сертификатов. Анна успела отозвать несколько, но деньги все равно списались.

Она обратилась в техподдержку Ozon. Операторы порекомендовали написать заявление в правоохранительные органы. Деньги при этом екатеринбурженке не вернули, так как сертификаты не подлежат возврату. 

За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу Ozon. На момент публикации материала ответ не был получен.

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Без ведома жительницы Екатеринбурга Ozon купил на ее деньги девять сертификатов на 37 тысяч рублей. Это была вся сумма, что находилась на банковской карте (отпускные). Карта была привязана к личному кабинету Ozon. Об этом URA.RU рассказала пострадавшая Анна П. «Ушли все отпускные — 37 тысяч рублей. Только получила деньги. Ладно, скоро аванс, а то пока вообще без копейки осталась. И зачем мне все эти сертификаты, что я на 37 тысяч буду покупать», — возмутилась Анна. Произошло все 21 июня в 23:07 по Екатеринбургу. Пострадавшая получила уведомление о входе с нового устройства — из Москвы. После чего ей начала поступать информация о покупке сертификатов. Анна успела отозвать несколько, но деньги все равно списались. Она обратилась в техподдержку Ozon. Операторы порекомендовали написать заявление в правоохранительные органы. Деньги при этом екатеринбурженке не вернули, так как сертификаты не подлежат возврату.  За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу Ozon. На момент публикации материала ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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