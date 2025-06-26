«Ушли все отпускные»: Ozon без ведома екатеринбурженки купил сертификаты на 37 тысяч рублей

Без ведома жительницы Екатеринбурга Ozon купил на ее деньги девять сертификатов на 37 тысяч рублей. Это была вся сумма, что находилась на банковской карте (отпускные). Карта была привязана к личному кабинету Ozon. Об этом URA.RU рассказала пострадавшая Анна П.
«Ушли все отпускные — 37 тысяч рублей. Только получила деньги. Ладно, скоро аванс, а то пока вообще без копейки осталась. И зачем мне все эти сертификаты, что я на 37 тысяч буду покупать», — возмутилась Анна.
Произошло все 21 июня в 23:07 по Екатеринбургу. Пострадавшая получила уведомление о входе с нового устройства — из Москвы. После чего ей начала поступать информация о покупке сертификатов. Анна успела отозвать несколько, но деньги все равно списались.
Она обратилась в техподдержку Ozon. Операторы порекомендовали написать заявление в правоохранительные органы. Деньги при этом екатеринбурженке не вернули, так как сертификаты не подлежат возврату.
За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу Ozon. На момент публикации материала ответ не был получен.
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