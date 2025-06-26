Автосалон пермского миллиардера Репина в 30 раз сократил прибыль

Пермское «Сатурн-Р-Калипсо», находящееся в Березниках Пермского края, и управляющая автосалоном пермского миллиардера Александра Репина, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль предприятия сократилась до 575 тысяч рублей. Годом ранее она составляла 19,2 млн рублей, что более чем в 30 больше.
«Отчет о финансовых результатах ООО „Сатурн-Р-Калипсо“ за 2024 год. Выручка — 150,6 млн рублей, чистая прибыль — 575 тысяч рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации Saby. Годом ранее выручка составила 335,8 млн рублей.
Предприятие зарегистрировано в 2005 году. Основной вид деятельности — торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах.
Ранее URA.RU сообщало, что владелец пермского холдинга «Сатурн-Р» миллиардер Александр Репин, который ранее хотел продать здание автосалона в Дзержинском районе Перми, решил попробовать сдать его в аренду. Соответствующее объявление появилось на сайте бесплатных объявлений.
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