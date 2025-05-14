Пермский миллиардер Репин не может продать здание своего пустого автосалона

Владелец пермского холдинга «Сатурн-Р» миллиардер Александр Репин, который ранее хотел продать здание автосалона в Дзержинском районе Перми, решил попробовать сдать его в аренду. Соответствующее объявление появилось на сайте бесплатных объявлений, опубликованным его же агентством недвижимости.
«Сдается в аренду трехэтажное здание. Площадь — 7028 квадратных метров. Удачное расположение в микрорайоне Парковый. Назначение: автоцентр с автосалоном, автосервисом, торгово-офисными помещениями. Стоимость — 900 рублей за квадратный метр. Возможен вариант продажи», — сообщается в объявлении.
Ранее Александр Репин объяснил, почему решил выставить на продажу здание. По словам предпринимателя, это связано с оптимизацией бизнеса. Как сказано на странице автосалона в социальной сети «ВКонтакте», с 5 мая продажа авто осуществляется уже по другому адресу, а само здание к моменту выхода публикации было снято с продажи.
Ранее URA.RU сообщало, что Александр Репин выставил на продажу здание автосалона в микрорайоне Парковый на улице Подлесной за 450 млн рублей. Объект недвижимости был построен в 2004 году.
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