Глава СК взялся за дело об убийстве малышки матерью в Камышлове

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бастрыкин выступил с поручением
Бастрыкин выступил с поручением Фото:
новость из сюжета
В Камышлове мать убила собственную дочь

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела 20-летней матери из Еланского гарнизона (Камышловский район, Свердловская область), которая убила новорожденную дочь. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — следует из сообщения. Дело расследуется по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По данным силовиков, 25 июня женщина силой бросила малышку на диван. Та скончалась от черепно-мозговой травмы. После этого молодая мать оставила записку мужу и сбежала. Полицейские задержали ее на автовокзале в Пышминском районе. Скоро ей предъявят обвинение в убийстве и изберут меру пресечения. Подробности о деле — в отдельном материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела 20-летней матери из Еланского гарнизона (Камышловский район, Свердловская область), которая убила новорожденную дочь. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — следует из сообщения. Дело расследуется по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). По данным силовиков, 25 июня женщина силой бросила малышку на диван. Та скончалась от черепно-мозговой травмы. После этого молодая мать оставила записку мужу и сбежала. Полицейские задержали ее на автовокзале в Пышминском районе. Скоро ей предъявят обвинение в убийстве и изберут меру пресечения. Подробности о деле — в отдельном материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...