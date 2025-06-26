Глава СК взялся за дело об убийстве малышки матерью в Камышлове

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела 20-летней матери из Еланского гарнизона (Камышловский район, Свердловская область), которая убила новорожденную дочь. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — следует из сообщения. Дело расследуется по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
По данным силовиков, 25 июня женщина силой бросила малышку на диван. Та скончалась от черепно-мозговой травмы. После этого молодая мать оставила записку мужу и сбежала. Полицейские задержали ее на автовокзале в Пышминском районе. Скоро ей предъявят обвинение в убийстве и изберут меру пресечения. Подробности о деле — в отдельном материале URA.RU.
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