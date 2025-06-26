Эрдоган сообщил о желании Трампа встретиться с Путиным в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности президента США Дональда Трампа принять участие в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает TRT Haber.
«Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару за решением, я тоже приеду в Стамбул или Анкару», — процитировал Трампа Эрдоган, передает издание TRT Haber. Эрдоган отметил, что Турция продолжает активный диалог с Москвой и Киевом, нацеленный на организацию третьего раунда переговоров по Украине. Турецкая сторона подчеркивает свою роль посредника и стремится создать условия для прямого диалога между всеми заинтересованными сторонами.
Как заявил Эрдоган, конечной целью Анкары является проведение встречи именно на уровне лидеров стран. По мнению президента Турции, переговоры с участием первых лиц могут способствовать достижению прогресса в урегулировании конфликта и поиску долгосрочного решения.
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