Эрдоган сообщил о желании Трампа встретиться с Путиным в Турции

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Эрдоган отметил, что Турция продолжает активный диалог с Москвой и Киевом
Эрдоган отметил, что Турция продолжает активный диалог с Москвой и Киевом Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности президента США Дональда Трампа принять участие в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает TRT Haber.

«Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару за решением, я тоже приеду в Стамбул или Анкару», — процитировал Трампа Эрдоган, передает издание TRT Haber. Эрдоган отметил, что Турция продолжает активный диалог с Москвой и Киевом, нацеленный на организацию третьего раунда переговоров по Украине. Турецкая сторона подчеркивает свою роль посредника и стремится создать условия для прямого диалога между всеми заинтересованными сторонами.

Как заявил Эрдоган, конечной целью Анкары является проведение встречи именно на уровне лидеров стран. По мнению президента Турции, переговоры с участием первых лиц могут способствовать достижению прогресса в урегулировании конфликта и поиску долгосрочного решения.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности президента США Дональда Трампа принять участие в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает TRT Haber. «Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару за решением, я тоже приеду в Стамбул или Анкару», — процитировал Трампа Эрдоган, передает издание TRT Haber. Эрдоган отметил, что Турция продолжает активный диалог с Москвой и Киевом, нацеленный на организацию третьего раунда переговоров по Украине. Турецкая сторона подчеркивает свою роль посредника и стремится создать условия для прямого диалога между всеми заинтересованными сторонами. Как заявил Эрдоган, конечной целью Анкары является проведение встречи именно на уровне лидеров стран. По мнению президента Турции, переговоры с участием первых лиц могут способствовать достижению прогресса в урегулировании конфликта и поиску долгосрочного решения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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