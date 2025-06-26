Пермяк украл электричества на несколько миллионов рублей

«Россети Урал»: пермяка будут судить за кражу электроэнергии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина произвел несанкционированные изменения в конструкции электросчетчиков
Мужчина произвел несанкционированные изменения в конструкции электросчетчиков Фото:

В Красновишерском районе Пермского края при совместной работе сотрудников филиала «Россети Урал» и подразделений полиции была выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя региона. Мужчина 1983 года рождения произвел несанкционированные изменения в конструкции электросчетчиков.

«Это позволило ему получить незаконный доступ к защищенной компьютерной информации и осуществлять хищение электроэнергии путем неучтенного потребления. В ходе оперативных мероприятий оборудование, с помощью которого осуществлялось подключение и модификация электросчетчиков, было изъято. По предварительным оценкам специалистов, сумма ущерба, нанесенного энергетической компании, может достигать нескольких миллионов рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе филиала «Россети Урал».

Следственным отделом МВД России по Красновишерскому району в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Данные уголовные дела объединены в одно производство и переданы для дальнейшего расследования в следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Красновишерском районе Пермского края при совместной работе сотрудников филиала «Россети Урал» и подразделений полиции была выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя региона. Мужчина 1983 года рождения произвел несанкционированные изменения в конструкции электросчетчиков. «Это позволило ему получить незаконный доступ к защищенной компьютерной информации и осуществлять хищение электроэнергии путем неучтенного потребления. В ходе оперативных мероприятий оборудование, с помощью которого осуществлялось подключение и модификация электросчетчиков, было изъято. По предварительным оценкам специалистов, сумма ущерба, нанесенного энергетической компании, может достигать нескольких миллионов рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе филиала «Россети Урал». Следственным отделом МВД России по Красновишерскому району в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Данные уголовные дела объединены в одно производство и переданы для дальнейшего расследования в следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...