Пермяк украл электричества на несколько миллионов рублей

В Красновишерском районе Пермского края при совместной работе сотрудников филиала «Россети Урал» и подразделений полиции была выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя региона. Мужчина 1983 года рождения произвел несанкционированные изменения в конструкции электросчетчиков.
«Это позволило ему получить незаконный доступ к защищенной компьютерной информации и осуществлять хищение электроэнергии путем неучтенного потребления. В ходе оперативных мероприятий оборудование, с помощью которого осуществлялось подключение и модификация электросчетчиков, было изъято. По предварительным оценкам специалистов, сумма ущерба, нанесенного энергетической компании, может достигать нескольких миллионов рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе филиала «Россети Урал».
Следственным отделом МВД России по Красновишерскому району в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Данные уголовные дела объединены в одно производство и переданы для дальнейшего расследования в следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю.
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