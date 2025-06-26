Сколько зарплат нужно отложить, чтобы купить «однушку» в Перми

Жителю Перми для покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке нужно откладывать зарплату около пяти лет. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Циан.Аналитики».
«В Перми потребуется 56 средних заработных плат в 2025 году для приобретения однокомнатной квартиры на вторичном рынке. По сравнению с 2024 годом, срок накопления сократился на один месяц», — отметили аналитики.
Для расчета специалисты использовали цены однокомнатных квартир на «Циане» и данные по зарплатам из базы данных показателей муниципальных образований ФСГС за первые кварталы 2024 и 2025 годов. По словам эксперта «Циан.Аналитики» Елены Бобровской, формально жилье стало доступнее по всей стране, а не только в Перми. Это связано с тем, что размер средней заработной платы увеличился сильнее, чем цены на квартиры.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми цены на готовые квартиры выросли всего на 2,25%. Это один из самых низких темпов роста в стране.
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