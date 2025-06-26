Сколько зарплат нужно отложить, чтобы купить «однушку» в Перми

Пермяку нужно накопить 56 зарплат, чтобы купить однокомнатную квартиру
© Служба новостей «URA.RU»
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На однокомнатную квартиру пермяку нужно копить около пяти лет
На однокомнатную квартиру пермяку нужно копить около пяти лет Фото:

Жителю Перми для покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке нужно откладывать зарплату около пяти лет. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Циан.Аналитики».

«В Перми потребуется 56 средних заработных плат в 2025 году для приобретения однокомнатной квартиры на вторичном рынке. По сравнению с 2024 годом, срок накопления сократился на один месяц», — отметили аналитики.

Для расчета специалисты использовали цены однокомнатных квартир на «Циане» и данные по зарплатам из базы данных показателей муниципальных образований ФСГС за первые кварталы 2024 и 2025 годов. По словам эксперта «Циан.Аналитики» Елены Бобровской, формально жилье стало доступнее по всей стране, а не только в Перми. Это связано с тем, что размер средней заработной платы увеличился сильнее, чем цены на квартиры.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми цены на готовые квартиры выросли всего на 2,25%. Это один из самых низких темпов роста в стране.

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Жителю Перми для покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке нужно откладывать зарплату около пяти лет. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Циан.Аналитики». «В Перми потребуется 56 средних заработных плат в 2025 году для приобретения однокомнатной квартиры на вторичном рынке. По сравнению с 2024 годом, срок накопления сократился на один месяц», — отметили аналитики. Для расчета специалисты использовали цены однокомнатных квартир на «Циане» и данные по зарплатам из базы данных показателей муниципальных образований ФСГС за первые кварталы 2024 и 2025 годов. По словам эксперта «Циан.Аналитики» Елены Бобровской, формально жилье стало доступнее по всей стране, а не только в Перми. Это связано с тем, что размер средней заработной платы увеличился сильнее, чем цены на квартиры. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми цены на готовые квартиры выросли всего на 2,25%. Это один из самых низких темпов роста в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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