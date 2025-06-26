Иран одержал победу над сионистским режимом Израиля. Об этом заявил верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи.
«Я поздравляю вас с победой над лживым сионистским режимом», — написал Али Хаменеи в соцсети X. В своем третьем видеообращении к иранскому народу он отметил, что этот режим едва не рухнул и был уничтожен ударами Ирана. Он заявил о своем долге поздравить население Исламской республики с победой над фальшивым сионистским режимом, несмотря на все шумные и лживые заявления последнего.
Ранее 25 июня, между сторонами было заключено перемирие. Президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов Ирана из-за ударов американской авиации, однако опубликованные документы говорят об обратном. Израиль же пошел на перемирие по настоянию Штатов, поскольку Трамп заявил, что «Иран достаточно ослаб». В Тегеране же заявили о том, что все поврежденные ядерные объекты будут восстановлены в скором времени.
Израиль напал на Иран в ночь на 13 июня, атаковав ядерные и военные объекты, а также ликвидировав нескольких высокопоставленных лиц Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ученых-ядерщиков. В Тель-Авиве оправдали эти удары якобы проводившейся на иранской территории разработкой ядерного оружия. Тегеран ударил в ответ. Спустя 12 дней взаимных атак стороны пошли на прекращение огня, а высокопоставленные чины в Иране — высший совет нацбезопасности и президент Масуд Пезешкиан — заявили о победе над Израилем.
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