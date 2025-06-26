Лидер Ирана заявил о победе над США

Иран одержал победу над США, а не только над Израилем. Об этом заявил верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи.
«Второе поздравление связано с победой нашего дорогого Ирана над американским режимом», — сообщил Али Хаменеи в соцсети X. Он отметил, что США вступили в прямое противостояние с Исламской республикой, поскольку Израиль не смог бы в одиночку выстоять перед ней и был бы полностью уничтожен. В ответ же Тегеран «дал пощечину Америке». Ранее верховный лидер Ирана сообщил о победе над сионистским режимом Израиля.
Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня, объявив о якобы разрабатывающемся на иранской территории ядерном оружии. Тегеран атаковал в ответ. США направили авианосцы и бомбардировщики к Ближнему Востоку, которые атаковали и повредили ядерные объекты Ирана, однако тот заявил, что вскоре все восстановит. Президент Штатов Дональд Трамп заявил об уничтожении этих объектов, но опубликованные военные документы свидетельствуют об обратном. Спустя 12 дней стороны заключили перемирие, сообщается, что Израиль пошел на это по настоянию США, поскольку Трамп заявил о якобы достаточном ослаблении Исламской республики.
Но также американский президент заявил о возможном продолжении ударов Штатов по Ирану, если тот не предоставит доступ к своим ядерным материалам. Об этом пишет 360.ru.
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