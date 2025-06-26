Мегазвезды, дожди и ограничения: полная инструкция по «Ночи музыки» в Екатеринбурге

Уже завтра, 27 июня, в Екатеринбурге пройдет музыкальный фестиваль «Ночь музыки». В связи с этим горожан ждут некоторые ограничения и запреты. URA.RU собрало всю главную информацию по грядущему мероприятию.
Хедлайнеры
Концерты будут бесплатными. Звездами вечера станут SQWOZ BAB, группа AY YOLA, «АК-47», Niletto, Иракли, Марк Тишман, Кай Метов, Виктория Дайнеко, Максим Свобода, Кристина Кошелева, «СмешBand», Вячеслав Малежик, Олег Митяев.
Запреты
Планируется запретить электросамокаты с 20:00 27 июня по 02:00 28 июня в границах улиц Челюскинцев — Маршала Жукова — Хохрякова — Малышева — Мамина-Сибиряка — Шевченко — Николая Никонова. Также нельзя будет купить алкоголь на «Екатеринбург Арене», «УГМК-Арене», в парке Маяковского, Историческом сквере, возле «Урал Опера Балет», Окружного дома офицеров, Октябрьской площади, Дворца культуры железнодорожников, Дома Севастьянова, ККТ «Космос» и Харитоновского парка.
Перекрытия
Как таковых перекрытий не обещают. Но в случае большого скопления людей перекроют дорогу на улице Бориса Ельцина (от проспекта Ленина до Челюскинцев) и проспекте Ленина (от Карла Либкнехта до 8 Марта и от Красноармейской до Мамина-Сибиряка).
Ограничения
Стоит учитывать, что на фудмаркет Estory, где также расположится сцена «Ночи музыки», будет ограничен вход. Внутрь смогут попасть те, кто пройдет предварительную регистрацию в приложении фудмаркета. Это необходимо для того, чтобы не создавать давку.
Работа общественного транспорта
Традиционного скопления общественного транспорта не будет. О новом графике работы метромолитена также не сообщается.
Погода
27 июня днем будет кратковременный дождь, гроза, но ожидается +23 градуса. Ночью 28 июня дождь продолжится, а столбик термометра опустится до +13 градусов. С учетом данных от синоптиков лучше брать с собой зонт и дождевик.
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