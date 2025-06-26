Мегазвезды, дожди и ограничения: полная инструкция по «Ночи музыки» в Екатеринбурге

В «Ночь музыки» в Екатеринбурге ограничат движение самокатов

26 июня 2025 в 16:05 Размер текста - 17 +

Концерты продлятся до двух часов ночи 28 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Ural Music Night Уже завтра, 27 июня, в Екатеринбурге пройдет музыкальный фестиваль «Ночь музыки». В связи с этим горожан ждут некоторые ограничения и запреты. URA.RU собрало всю главную информацию по грядущему мероприятию. Хедлайнеры Концерты будут бесплатными. Звездами вечера станут SQWOZ BAB, группа AY YOLA, «АК-47», Niletto, Иракли, Марк Тишман, Кай Метов, Виктория Дайнеко, Максим Свобода, Кристина Кошелева, «СмешBand», Вячеслав Малежик, Олег Митяев. Фото: URA.RU Запреты Планируется запретить электросамокаты с 20:00 27 июня по 02:00 28 июня в границах улиц Челюскинцев — Маршала Жукова — Хохрякова — Малышева — Мамина-Сибиряка — Шевченко — Николая Никонова. Также нельзя будет купить алкоголь на «Екатеринбург Арене», «УГМК-Арене», в парке Маяковского, Историческом сквере, возле «Урал Опера Балет», Окружного дома офицеров, Октябрьской площади, Дворца культуры железнодорожников, Дома Севастьянова, ККТ «Космос» и Харитоновского парка. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Перекрытия Как таковых перекрытий не обещают. Но в случае большого скопления людей перекроют дорогу на улице Бориса Ельцина (от проспекта Ленина до Челюскинцев) и проспекте Ленина (от Карла Либкнехта до 8 Марта и от Красноармейской до Мамина-Сибиряка). Фото: URA.RU Ограничения Стоит учитывать, что на фудмаркет Estory, где также расположится сцена «Ночи музыки», будет ограничен вход. Внутрь смогут попасть те, кто пройдет предварительную регистрацию в приложении фудмаркета. Это необходимо для того, чтобы не создавать давку. Работа общественного транспорта Традиционного скопления общественного транспорта не будет. О новом графике работы метромолитена также не сообщается. Погода 27 июня днем будет кратковременный дождь, гроза, но ожидается +23 градуса. Ночью 28 июня дождь продолжится, а столбик термометра опустится до +13 градусов. С учетом данных от синоптиков лучше брать с собой зонт и дождевик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уже завтра, 27 июня, в Екатеринбурге пройдет музыкальный фестиваль «Ночь музыки». В связи с этим горожан ждут некоторые ограничения и запреты. URA.RU собрало всю главную информацию по грядущему мероприятию. Концерты будут бесплатными. Звездами вечера станут SQWOZ BAB, группа AY YOLA, «АК-47», Niletto, Иракли, Марк Тишман, Кай Метов, Виктория Дайнеко, Максим Свобода, Кристина Кошелева, «СмешBand», Вячеслав Малежик, Олег Митяев. Планируется запретить электросамокаты с 20:00 27 июня по 02:00 28 июня в границах улиц Челюскинцев — Маршала Жукова — Хохрякова — Малышева — Мамина-Сибиряка — Шевченко — Николая Никонова. Также нельзя будет купить алкоголь на «Екатеринбург Арене», «УГМК-Арене», в парке Маяковского, Историческом сквере, возле «Урал Опера Балет», Окружного дома офицеров, Октябрьской площади, Дворца культуры железнодорожников, Дома Севастьянова, ККТ «Космос» и Харитоновского парка. Как таковых перекрытий не обещают. Но в случае большого скопления людей перекроют дорогу на улице Бориса Ельцина (от проспекта Ленина до Челюскинцев) и проспекте Ленина (от Карла Либкнехта до 8 Марта и от Красноармейской до Мамина-Сибиряка). Стоит учитывать, что на фудмаркет Estory, где также расположится сцена «Ночи музыки», будет ограничен вход. Внутрь смогут попасть те, кто пройдет предварительную регистрацию в приложении фудмаркета. Это необходимо для того, чтобы не создавать давку. Традиционного скопления общественного транспорта не будет. О новом графике работы метромолитена также не сообщается. 27 июня днем будет кратковременный дождь, гроза, но ожидается +23 градуса. Ночью 28 июня дождь продолжится, а столбик термометра опустится до +13 градусов. С учетом данных от синоптиков лучше брать с собой зонт и дождевик.