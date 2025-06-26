Газовый баллон, взорвавшийся в Ивделе, погибшие пенсионеры притащили с помойки

26 июня 2025 в 15:56 Размер текста - 17 +

Вероятно, газовый баллон супруги приволокли с мусорки, как и многие другие вещи в их квартире (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Ивделе произошел взрыв газа Газовый баллон, взорвавшийся в Ивделе и убивший двух человек, вероятнее всего был принесен хозяевами с помойки. Это приоритетная версия, сообщил URA.RU источник и объяснил, почему. «Погибшие пенсионеры были тихими, мирными людьми, но с одной странностью, о которой знал весь город: они тащили домой с помоек очень много вещей. Например, старую одежду, сломанную бытовую технику, лампы, пледы, подушки и другую ветошь и рухлядь. Пытались они уволочь со свалки домой и газовый баллон, люди это видели. Нужды иметь этот баллон у них не было, дом был оборудован стационарными электроплитами, в том числе и их квартира. Вероятно, сработал синдром Плюшкина», — сказал собеседник агентства. Он объяснил, что в Ивделе — городе на самом севере Свердловской области — очень многие пользуются газовыми баллонами. Жители привозят их на дачи и в сады, чтобы отапливать жилища и готовить еду. Чтобы утилизировать баллоны, нужно платить деньги, но многие этого не делают, а выставляют ненужные или неисправные баллоны на помойки. «Вполне возможно, что супруги и притащили такой баллон, а он, к примеру, начал сифонить. Мог взорваться сам по себе, а могли и они покурить, когда дом наполнился газом», — предположил собеседник. Взрыв в пятиэтажке Ивделя прогремел в ночь на 26 июня. Погибли хозяева квартиры на втором этаже — 66-летний Виктор Шутов и 68-летняя Галина Осипова, у них взорвался баллон с газом. 30 человек было эвакуировано, несколько жильцов попали в больницу. Подробнее о трагедии, — в отдельном сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Газовый баллон, взорвавшийся в Ивделе и убивший двух человек, вероятнее всего был принесен хозяевами с помойки. Это приоритетная версия, сообщил URA.RU источник и объяснил, почему. «Погибшие пенсионеры были тихими, мирными людьми, но с одной странностью, о которой знал весь город: они тащили домой с помоек очень много вещей. Например, старую одежду, сломанную бытовую технику, лампы, пледы, подушки и другую ветошь и рухлядь. Пытались они уволочь со свалки домой и газовый баллон, люди это видели. Нужды иметь этот баллон у них не было, дом был оборудован стационарными электроплитами, в том числе и их квартира. Вероятно, сработал синдром Плюшкина», — сказал собеседник агентства. Он объяснил, что в Ивделе — городе на самом севере Свердловской области — очень многие пользуются газовыми баллонами. Жители привозят их на дачи и в сады, чтобы отапливать жилища и готовить еду. Чтобы утилизировать баллоны, нужно платить деньги, но многие этого не делают, а выставляют ненужные или неисправные баллоны на помойки. «Вполне возможно, что супруги и притащили такой баллон, а он, к примеру, начал сифонить. Мог взорваться сам по себе, а могли и они покурить, когда дом наполнился газом», — предположил собеседник. Взрыв в пятиэтажке Ивделя прогремел в ночь на 26 июня. Погибли хозяева квартиры на втором этаже — 66-летний Виктор Шутов и 68-летняя Галина Осипова, у них взорвался баллон с газом. 30 человек было эвакуировано, несколько жильцов попали в больницу. Подробнее о трагедии, — в отдельном сюжете агентства.