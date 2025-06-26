В Челябинске среди миллионников сильнее всего снизились цены на новостройки

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В Челябинске новые квартиры продаются по 9,2 миллиона рублей за объект
В Челябинске новые квартиры продаются по 9,2 миллиона рублей за объект Фото:

В Челябинске в июне 2025 года цены на новое жилье снизились на 4,1% — до 165 тысяч рублей за квадратный метр. Также город лидировал по средней площади новых квартир. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость».

«В первую тройку мегаполисов, где в июне 2025 года сильнее всего подешевели новостройки, вошли Челябинск, Волгоград и Уфа. При этом средняя цена новых квартир в городе — 9,2 млн рублей за объект. А их средняя площадь достигла 59,2 квадратных метров, что также является одним из самых высоких показателей среди миллионников», — сообщили в пресс-службе.

Как отметил коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белоусов, застройщики в Челябинске сейчас активно выводят в продажу новые дома. При этом увеличение предложения квартир в новостройках на фоне снижения цен существенно обогащает выбор для покупателей. Кроме того, сейчас застройщики предоставляют покупателям акции, рассрочку и специальные предложения.

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В Челябинске в июне 2025 года цены на новое жилье снизились на 4,1% — до 165 тысяч рублей за квадратный метр. Также город лидировал по средней площади новых квартир. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость». «В первую тройку мегаполисов, где в июне 2025 года сильнее всего подешевели новостройки, вошли Челябинск, Волгоград и Уфа. При этом средняя цена новых квартир в городе — 9,2 млн рублей за объект. А их средняя площадь достигла 59,2 квадратных метров, что также является одним из самых высоких показателей среди миллионников», — сообщили в пресс-службе. Как отметил коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белоусов, застройщики в Челябинске сейчас активно выводят в продажу новые дома. При этом увеличение предложения квартир в новостройках на фоне снижения цен существенно обогащает выбор для покупателей. Кроме того, сейчас застройщики предоставляют покупателям акции, рассрочку и специальные предложения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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