Пермский спикер Сухих подчеркнул важность цифровизации в законотворчестве

Пермская делегация приняла участие в XVI Международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС, который проходит в Ханты-Мансийске с 25 по 27 июня 2025 года. Представители региона презентовали на форуме опыт внедрения цифровых решений в работу краевого парламента. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания Пермского края.
«Представители регионального парламента были приглашены в качестве спикеров на панельную дискуссию о цифровизации парламентской деятельности. Здесь участники обсудили перспективы внедрения цифровых инструментов в работу парламентов, предложения по совершенствованию правового регулирования и лучшие практики государственных органов. Среди них был представлен и опыт Законодательного Собрания Прикамья», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее спикер краевого парламента Валерий Сухих отметил, что цифровизация помогает ускорить принятие важных решений. «Поддержка участников специальной военной операции, а также регионального бизнеса в условиях санкций требуют от региональных властей принятия множества важных решений. Благодаря цифровизации своей деятельности парламентарии способны в оперативном порядке обеспечить правовую основу для работы губернатора и правительства Пермского края без потери качества нормативных актов», — приводит слова спикера краевого парламента пресс-служба заксобрания.
В региональном парламенте на сегодняшний день автоматизировано 18 рабочих процессов. Также действует более 50 отчетных форм, реализованы две интеграции с внешними системами. Для парламентариев разработан сервис «Кабинет депутата», который предоставляет доступ к повесткам заседаний, проектам законов, аналитическим запискам и другим документам.
Кроме того, в парламенте внедряются сервисы, основанные на технологиях искусственного интеллекта. Они применяются в рамках цифровой трансформации законотворческой деятельности. В пресс-службе также отметили, что цифровыми решениями, используемыми в Пермском крае, за последние два года интересовались представители Татарстана, Башкортостана, Нижегородской и Кировской областей. Опыт региона также был представлен координаторам проекта «Цифровая Россия».
XVI Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит ежегодно и служит площадкой для обмена опытом в области цифровизации между регионами и странами-участницами. В состав делегации от Пермского края вошли руководитель аппарата Законодательного собрания Евгений Новиченков, его заместитель Наталья Зеленина и начальник управления информационных технологий Виктор Чулков.
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