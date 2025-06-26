В Челябинске открылась китайская лапшичная

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Рецепты из Китая шеф-повар адоптировал под авторскую подачу
Рецепты из Китая шеф-повар адоптировал под авторскую подачу Фото:

В Челябинске у Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) открылась китайская лапшичная. Заведение Mian предлагает гостям несколько видов лапши ручной работы и супы по авторским рецептам.

«Наши русские коллеги впервые попробовали наши блюда. Мы с гордостью объявляем: наше кафе с ароматной лапшой открывает двери», — сообщает заведение в своих соцсетях.

Китайские традиционные рецепты лапши, как заявляют в заведении, повар готовит в авторской подаче. В числе блюд как супы с разными видами азиатской бакалеи, так и горячие позиции основного курса.

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В Челябинске у Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) открылась китайская лапшичная. Заведение Mian предлагает гостям несколько видов лапши ручной работы и супы по авторским рецептам. «Наши русские коллеги впервые попробовали наши блюда. Мы с гордостью объявляем: наше кафе с ароматной лапшой открывает двери», — сообщает заведение в своих соцсетях. Китайские традиционные рецепты лапши, как заявляют в заведении, повар готовит в авторской подаче. В числе блюд как супы с разными видами азиатской бакалеи, так и горячие позиции основного курса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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