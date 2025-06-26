В Челябинске открылась китайская лапшичная

В Челябинске у Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) открылась китайская лапшичная. Заведение Mian предлагает гостям несколько видов лапши ручной работы и супы по авторским рецептам.
«Наши русские коллеги впервые попробовали наши блюда. Мы с гордостью объявляем: наше кафе с ароматной лапшой открывает двери», — сообщает заведение в своих соцсетях.
Китайские традиционные рецепты лапши, как заявляют в заведении, повар готовит в авторской подаче. В числе блюд как супы с разными видами азиатской бакалеи, так и горячие позиции основного курса.
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