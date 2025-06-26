Пермского мэра опять провожают в отставку

Глава Нытвы Хаертдинов может оставить должность мэра
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Заседание Совета глав муниципальных и городских округов при губернаторе Пермского края. Пермь, хаертдинов ринат
Ринат Хаертдинов чудом сохранил должность в 2024 году Фото:

В пермских политэлитах обсуждают предстоящую отставку главы Нытвенского округа Рината Хаертдинова. Год назад под чиновником шаталось кресло, но после выборов в местную думу ему удалось избраться на новый срок. Источники говорят, что Хаертдинов не дорабатывает по нацпроектам и сейчас вновь возник вопрос о его досрочном уходе.

«Хаертдинову дали второй шанс. Но он не торопится им воспользоваться: есть претензии по качеству благоустройства, содержания объектов», — говорит инсайдер.

Мнения о том, когда случится отставка (если она случится), разнятся. Одни источники уверяют, что осенью, после выборов губернатора. Другие считают, что она произойдет в ближайшее время. Ринат Хаертдинов не ответил на звонок корреспондента URA.RU. В пресс-службе администрации губернатора на момент публикации не ответили на запрос агентства.

О том, что Хаертдинов может оставить пост, речь шла весной 2024 года. Но в итоге ему удалось избраться на новый срок.

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В пермских политэлитах обсуждают предстоящую отставку главы Нытвенского округа Рината Хаертдинова. Год назад под чиновником шаталось кресло, но после выборов в местную думу ему удалось избраться на новый срок. Источники говорят, что Хаертдинов не дорабатывает по нацпроектам и сейчас вновь возник вопрос о его досрочном уходе. «Хаертдинову дали второй шанс. Но он не торопится им воспользоваться: есть претензии по качеству благоустройства, содержания объектов», — говорит инсайдер. Мнения о том, когда случится отставка (если она случится), разнятся. Одни источники уверяют, что осенью, после выборов губернатора. Другие считают, что она произойдет в ближайшее время. Ринат Хаертдинов не ответил на звонок корреспондента URA.RU. В пресс-службе администрации губернатора на момент публикации не ответили на запрос агентства. О том, что Хаертдинов может оставить пост, речь шла весной 2024 года. Но в итоге ему удалось избраться на новый срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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