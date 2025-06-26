Хоккеист Артемий Низамеев вернулся из США в Челябинск

19-летний нападающий Артемий Низамеев и челябинский ХК «Трактор» заключили двусторонний контракт на сезон 2025/2026. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
«Артемий Низамеев возвращается в Челябинск. Добро пожаловать, Артемий!», — говорится в сообщении telegram-канала клуба.
В МХЛ Артемий Низамеев сыграл за челябинских «Белых Медведей» 31 матч в регулярном чемпионате 2021/2022. В 2022 году выступал за юниорскую сборную России U18. После этого совершенствовал мастерство в главной юниорской хоккейной лиге США United States Hockey League. В составе команды «Трай-Сити Шторм» за три года Артемий Низамеев сыграл 155 матчей и набрал 118 (47+71) очков.
Накануне стало известно, что 22-летний Михаил Рольгизер подписал новый контракт с «черно-белыми».
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