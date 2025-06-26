Хоккеист Артемий Низамеев вернулся из США в Челябинск

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Три года Низамеев играл в главной юниорской хоккейной лиге США
Три года Низамеев играл в главной юниорской хоккейной лиге США Фото:

19-летний нападающий Артемий Низамеев и челябинский ХК «Трактор» заключили двусторонний контракт на сезон 2025/2026. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Артемий Низамеев возвращается в Челябинск. Добро пожаловать, Артемий!», — говорится в сообщении telegram-канала клуба.

В МХЛ Артемий Низамеев сыграл за челябинских «Белых Медведей» 31 матч в регулярном чемпионате 2021/2022. В 2022 году выступал за юниорскую сборную России U18. После этого совершенствовал мастерство в главной юниорской хоккейной лиге США United States Hockey League. В составе команды «Трай-Сити Шторм» за три года Артемий Низамеев сыграл 155 матчей и набрал 118 (47+71) очков.

Накануне стало известно, что 22-летний Михаил Рольгизер подписал новый контракт с «черно-белыми».

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19-летний нападающий Артемий Низамеев и челябинский ХК «Трактор» заключили двусторонний контракт на сезон 2025/2026. Об этом сообщила пресс-служба клуба. «Артемий Низамеев возвращается в Челябинск. Добро пожаловать, Артемий!», — говорится в сообщении telegram-канала клуба. В МХЛ Артемий Низамеев сыграл за челябинских «Белых Медведей» 31 матч в регулярном чемпионате 2021/2022. В 2022 году выступал за юниорскую сборную России U18. После этого совершенствовал мастерство в главной юниорской хоккейной лиге США United States Hockey League. В составе команды «Трай-Сити Шторм» за три года Артемий Низамеев сыграл 155 матчей и набрал 118 (47+71) очков. Накануне стало известно, что 22-летний Михаил Рольгизер подписал новый контракт с «черно-белыми».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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