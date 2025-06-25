Форвард Рольгизер продлил контракт с челябинским «Трактором»

22-летний форвард челябинского ХК «Трактор» Михаил Рольгизер заключил новое однолетнее соглашение с клубом. Об этом сообщил официальный сайт «Трактора».
«Форвард заключил однолетнее соглашение, носящее двухсторонний характер. Дерзай дальше, Миша», — говорится в напутствии клуба.
Михаил Рольгизер — уроженец Челябинска, воспитанник хоккейной школы «Трактор». Провел всю карьеру в системе родного клуба. С сезона 2019/2020 выступал в МХЛ за команду «Белые Медведи», а с сезона 2020/21 — за «Челмет» в ВХЛ. В КХЛ дебютировал в сезоне 2020/2021, сыграв с тех пор 118 матчей за «Трактор» и набрав 30 (11+19) баллов за результативность.
В прошедшем сезоне провел 21 матч, забил шесть шайб, и еще в семи случаях — ассистировал. По версии сайта khl.ru, в феврале-2025 Рольгизер вошел в число лучших молодых игроков в КХЛ, заняв шестую строчку. Стал серебряным призером чемпионата КХЛ в составе «Трактора».
Накануне «Трактор» сообщил об уходе в «Адмирал» нападающего челябинского ХК «Трактор» Егора Попова. В московский «Спартак» ушел нападающий Никита Коростелев. А защитник Артем Блажиевский после трех лет в Челябинске перешел в омский «Авангард». Голкипера Фукале заменит вратарь из Канады Крис Дригер. В то же время «черно-белым» удалось на год оставить в составе Александра Рыкова. А защитник «Трактора» Дронов продлил контракт с челябинским клубом до 2028 года.
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