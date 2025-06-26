В России официально завершился основной период сдачи ЕГЭ-2025. Он стартовал 23 мая, когда одиннадцатиклассники отправились на сдачу истории, литературы и химии. Закончились экзамены месяц спустя — 23 июня. Тогда был назначен последний резервный день для сдачи по всем учебным предметам.
Первые результаты по ключевым предметам стали доступны учащимся 4 июня. Последними свои баллы узнали те, кто сдавал информатику — 23 числа. Начиная с завтрашнего дня и до воскресенья результаты смогут узнать те школьники, которые сдавали экзамены в резервные дни.
Всего на данный момент известно о 12-ти выпускниках, кто смог набрать максимальные баллы за ЕГЭ. Из них 11-ть получили 300 баллов за три экзамена. А учащаяся московской школы Надежда Яшмолкина, сдавшая русский язык, профильную математику, информатику и физику, набрала за эти дисциплины максимальные баллы. Подробнее о тех, кто сейчас находится в лидерах по сдаче ЕГЭ — в материале URA.RU.
Сколько на данный момент стобалльников по ЕГЭ
Более 5 780 выпускников набрали максимально возможные 100 баллов хотя бы по одному из предметов. Такой результат Рособрнадзор оценил как снижение по сравнению с предыдущими годами. Особенно существенно уменьшилось число стобалльников по профильной математике: в 2024 году их было более 1300, а в нынешнем — лишь 188, то есть почти в семь раз меньше.
Два экзамена на максимальные баллы сдали 271 учащийся, а три предмета на высший балл — только 11 выпускников. И еще одна ученица набрала за четыре экзамена 400 баллов. Окончательные итоги по проведению ЕГЭ по стране будут подведены в начале июля.
Надежда Яшмолкина не пользовалась услугами репетиторов
Выпускница московской школы №1514 Надежда Яшмолкина на сегодняшний день является единственной участницей ЕГЭ в России в 2025 году, которой удалось набрать 400 баллов. Она успешно прошла экзаменационные испытания по русскому языку, профильной математике, информатике и физике, получив по каждому предмету максимальную оценку.
В процессе подготовки к экзаменам девушка не прибегала к помощи репетиторов. Основное внимание стобальница уделила занятиям в школе, участию в онлайн-курсах и самостоятельному изучению материала. По ее словам, накануне экзаменов она просматривала различные вебинары и тщательно разбирала теоретические основы по всем видам заданий, которые могут быть представлены на ЕГЭ.
Кроме того, Надежда Яшмолкина находила время и с друзьями пообщаться, и погулять. Но отдельной отдушиной для нее является спорт.
«Я уже восемь лет занимаюсь синхронным плаваньем раз в неделю. Спорт помогает мне переключиться, отдохнуть и не думать о том, сколько всего мне нужно еще сделать», — рассказала Надя.
Надежда рассматривает возможность построения своей карьеры в области информационных технологий. В настоящее время она выбирает между тремя ведущими вузами страны — ВШЭ, МГУ и МГТУ им. Баумана.
Александр Клосинский многократно решал задачи экзаменов
Учащийся Академической гимназии № 56 в Санкт-Петербурге Александр Клосинский продемонстрировал высший результат на экзаменах, набрав по 100 баллов по каждому из трех предметов: профильной математике, физике и информатике. К ЕГЭ он готовился, многократно решая задачи и периодически участвуя в пробных испытаниях.
"После изучения всей необходимой теории моя подготовка состояла лишь из многократного решения задач экзаменов с периодическим участием в пробниках, которые устраивали учителя", — сказал Клосинский. Его слова приводит "КП-Петербург".
Юноша планирует поступить в Национальный исследовательский университет (ИТМО). По окончании университета хочет устроиться работать программистом.
Даниил Стрижеус старался оставаться спокойным в подготовке к ЕГЭ
Выпускник ростовского Лицея КЭО Даниил Стрижеус набрал максимум по трем предметам — за русский язык, химию и биологию. Юноша на протяжении трех лет подряд входил в число призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии, химии и экологии. В 2024 году он одержал победу на олимпиаде имени Сеченова. В общей сложности в его активе восемь дипломов. При подготовке к олимпиадам и к ЕГЭ факторами успеха Стрижеус отметил спокойствие, точность и стремление к глубокому пониманию учебных предметов.
Кристина Кучеренко имела четкий распорядок дня
Выпускница из Ростова Кристина Кучеренко заработала 100 баллов на ЕГЭ по истории, профильной математике и русскому языку. В этом девушке помог четкий распорядок дня. Выпускница вставала в шесть утра. В первой половине дня делала уроки. Вечером она также продолжала подготовку к экзаменам. Чтобы разгрузиться, Кристина ходила в тренажерный зал.
"Когда часами сидишь и учишь, силовые тренировки помогают не растерять силы и перезагрузить голову", — сказала Кучеренко. Слова выпускницы приводит "КП-Ростов".
Александр Сазонов многое изучал самостоятельно
Александр Сазонов, выпускник иркутской школы № 15, поразил общественность своим результатом: он единственный, кто смог получить максимальные 100 баллов по трем предметам на ЕГЭ. Особого внимания заслуживает тот факт, что Сазонов стал первым за всю историю проведения экзамена в Иркутской области, кто набрал 100 баллов по биологии — такого результата не удавалось добиться ни одному школьнику региона за последние 15 лет.
Саша отметил, что занимался подготовкой не только на уроках в школе, но и посещал дополнительные занятия с репетиторами. Кроме того, значительную часть материала он изучал самостоятельно. По его словам, целенаправленная подготовка к ЕГЭ по химии и биологии началась за два года до самого экзамена. В 11-м классе Сазонов готовился по 7-8 часов, при этом успевал видеться с друзьями, играть в театре и ходить в тренажерный зал.
Алексей Лобов внимательно слушал преподавателей
Выпускник уфимского лицея №?153 Уфы Алексей Лобов набрал на ЕГЭ максимальный балл по трем дисциплинам: физике, информатике и профильной математике. Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что при подготовке к сдаче экзаменов весомую роль сыграли педагоги учебного заведения, в котором учился Лобов.
Мария Томаровская стремилась к высшим баллам по экзаменам
Выпускница из Воронежской области, Мария Томаровская, показала выдающиеся результаты на ЕГЭ, набрав по 100 баллов по каждому из трех выбранных предметов. Она успешно прошла испытания по химии, биологии и русскому языку. С таким результатом в регионе на данный момент девушка единственная. Как отметила министр образования Воронежской области Наталья Салогубова, добиться такого результата девушке помогли «усердная работа и постоянное стремление к успеху».
Марине Мартыновой сдала ЕГЭ на высший балл благодаря упорной работе и немножко удачи
Учащаяся калужской школы №3 Марина Мартынова набрала 300 баллов по трем предметам. В этом ей помогли усердная работа в ходе подготовки к ЕГЭ и удача.
"Конечно, упорная работа повлияла. Хотя, наверное, было и немножко удачи — мне попались задания, которые я хорошо знала. Но главное — старания и усердная учеба", — сказала Мартынова в разговоре с порталом "Калужские новости".
Девушка также отметила, что за помощью к репетиторам она не обращалась. Ходила на занятия в свое учебное заведение и занималась в онлайн-школе. Кроме того, девушка два раза в неделю посещала курсы в Эколого-биологическом центре.
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