В центре Челябинска в рабочий день на сутки ограничат движение для транспорта

В центре Челябинска около парка имени Юрия Гагарина 27 июня на сутки ограничат проезд для транспорта. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«В районе парка имени Гагарина на сутки вводится ограничение движения транспорта. В связи с проведением масштабного праздника „Атомный выпускной“ с 7 часов 27 июня до 6 часов 28 июня будет перекрыто движение», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
Движение личного транспорта закроют по улице Коммуны от Энгельса до Второго Институтского переулка, по Первому и Второму Институтским переулкам, а также по улице Энтузиастов от проспекта Ленина до Коммуны. Ограничения вводятся для безопасности участников и гостей мероприятия. Мэрия просит горожан заранее планировать маршруты и пользоваться общественным транспортом.
В Челябинске в ночь с 27 по 28 июня пройдет масштабный праздник для школьников «Атомный выпускной — 2025». Мероприятие является закрытым, на время проведения свободное посещение парка Гагарина будет ограничено. Полная программа «Атомного выпускного — 2025» ранее была опубликована на URA.RU.
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