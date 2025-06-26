В центре Челябинска в рабочий день на сутки ограничат движение для транспорта. Схема

В центре Челябинска в рабочий день на сутки ограничат движение для транспорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд ограничат на сутки
Проезд ограничат на сутки Фото:

В центре Челябинска около парка имени Юрия Гагарина 27 июня на сутки ограничат проезд для транспорта. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

«В районе парка имени Гагарина на сутки вводится ограничение движения транспорта. В связи с проведением масштабного праздника „Атомный выпускной“ с 7 часов 27 июня до 6 часов 28 июня будет перекрыто движение», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. 

Движение личного транспорта закроют по улице Коммуны от Энгельса до Второго Институтского переулка, по Первому и Второму Институтским переулкам, а также по улице Энтузиастов от проспекта Ленина до Коммуны. Ограничения вводятся для безопасности участников и гостей мероприятия. Мэрия просит горожан заранее планировать маршруты и пользоваться общественным транспортом. 

В Челябинске в ночь с 27 по 28 июня пройдет масштабный праздник для школьников «Атомный выпускной — 2025». Мероприятие является закрытым, на время проведения свободное посещение парка Гагарина будет ограничено. Полная программа «Атомного выпускного — 2025» ранее была опубликована на URA.RU. 

Схема ограничения движения для транспорта 27 июня
Схема ограничения движения для транспорта 27 июня
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В центре Челябинска около парка имени Юрия Гагарина 27 июня на сутки ограничат проезд для транспорта. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.  «В районе парка имени Гагарина на сутки вводится ограничение движения транспорта. В связи с проведением масштабного праздника „Атомный выпускной“ с 7 часов 27 июня до 6 часов 28 июня будет перекрыто движение», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.  Движение личного транспорта закроют по улице Коммуны от Энгельса до Второго Институтского переулка, по Первому и Второму Институтским переулкам, а также по улице Энтузиастов от проспекта Ленина до Коммуны. Ограничения вводятся для безопасности участников и гостей мероприятия. Мэрия просит горожан заранее планировать маршруты и пользоваться общественным транспортом.  В Челябинске в ночь с 27 по 28 июня пройдет масштабный праздник для школьников «Атомный выпускной — 2025». Мероприятие является закрытым, на время проведения свободное посещение парка Гагарина будет ограничено. Полная программа «Атомного выпускного — 2025» ранее была опубликована на URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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