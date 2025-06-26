Песков — URA.RU: США нужно приглашать в Нагасаки, чтобы все помнили, кто сбросил атомную бомбу. Видео

Песков: США нужно всегда приглашать на траур по атомным бомбардировкам Нагасаки
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На трауре в Нагасаки и Хиросиме всегда должны присутствовать представители США, заявил Песков
На трауре в Нагасаки и Хиросиме всегда должны присутствовать представители США, заявил Песков Фото:

В Нагасаки и Хиросиму следует постоянно приглашать представителей США, чтобы все помнили о том, какая страна сбросила на них атомные бомбы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Главное все время в Нагасаки и Хиросиму приглашать представителей Соединенных Штатов Америки, чтобы все помнили, какая страна в мире применила технологии», — сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента URA.RU. Он отметил, что не слышал о том, чтобы на эти мероприятия приглашали Россию.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российского посла в Японии Николая Ноздрева впервые с 2022 года пригласили на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки в Нагасаки. Ноздрев отметил, что принял приглашение.

США сбросили атомные бомбы на Хиросиму 6 августа 1945 года во время Второй мировой войны. Взрыв уничтожил большую часть города и унес жизни десятков тысяч людей. Через три дня бомбы были сброшены на Нагасаки. В Штатах эти действия оправдывали необходимостью склонить милитаристскую Японию к капитуляции.

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В Нагасаки и Хиросиму следует постоянно приглашать представителей США, чтобы все помнили о том, какая страна сбросила на них атомные бомбы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Главное все время в Нагасаки и Хиросиму приглашать представителей Соединенных Штатов Америки, чтобы все помнили, какая страна в мире применила технологии», — сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента URA.RU. Он отметил, что не слышал о том, чтобы на эти мероприятия приглашали Россию. Ранее в СМИ появилась информация о том, что российского посла в Японии Николая Ноздрева впервые с 2022 года пригласили на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки в Нагасаки. Ноздрев отметил, что принял приглашение. США сбросили атомные бомбы на Хиросиму 6 августа 1945 года во время Второй мировой войны. Взрыв уничтожил большую часть города и унес жизни десятков тысяч людей. Через три дня бомбы были сброшены на Нагасаки. В Штатах эти действия оправдывали необходимостью склонить милитаристскую Японию к капитуляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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