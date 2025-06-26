В Нагасаки и Хиросиму следует постоянно приглашать представителей США, чтобы все помнили о том, какая страна сбросила на них атомные бомбы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Главное все время в Нагасаки и Хиросиму приглашать представителей Соединенных Штатов Америки, чтобы все помнили, какая страна в мире применила технологии», — сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента URA.RU. Он отметил, что не слышал о том, чтобы на эти мероприятия приглашали Россию.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что российского посла в Японии Николая Ноздрева впервые с 2022 года пригласили на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки в Нагасаки. Ноздрев отметил, что принял приглашение.
США сбросили атомные бомбы на Хиросиму 6 августа 1945 года во время Второй мировой войны. Взрыв уничтожил большую часть города и унес жизни десятков тысяч людей. Через три дня бомбы были сброшены на Нагасаки. В Штатах эти действия оправдывали необходимостью склонить милитаристскую Японию к капитуляции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.