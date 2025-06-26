Песков: конфликт Израиля и Ирана нельзя сравнивать с СВО

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Песков заявил о несопоставимости войны на Ближнем Востоке и СВО
Песков заявил о несопоставимости войны на Ближнем Востоке и СВО Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Конфликт Израиля и Ирана не сопоставим с конфликтом России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не сопоставимые конфликты, по своей сути, по своему характеру», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что параллели между войной на Ближнем Востоке и спецопераций России на Украине неуместны потому, что удары Израиля по Ирану не были ничем спровоцированы. В случае же с конфликтом РФ и Украины ситуация иная, поскольку его причины кроются в продвижении военной инфраструктуры НАТО к границам России, которое началось десятилетия назад, в кровавом перевороте, который был организован в Киеве, и многом другом, отметил Песков.

Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня, оправдав это якобы разрабатываемым на иранской территории ядерным оружием. Никаких подтверждений этим заявлениям нет — об этом заявлял глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Стороны обменивались ударами, а спустя 12 дней пошли на прекращение огня. 

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Конфликт Израиля и Ирана не сопоставим с конфликтом России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это не сопоставимые конфликты, по своей сути, по своему характеру», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что параллели между войной на Ближнем Востоке и спецопераций России на Украине неуместны потому, что удары Израиля по Ирану не были ничем спровоцированы. В случае же с конфликтом РФ и Украины ситуация иная, поскольку его причины кроются в продвижении военной инфраструктуры НАТО к границам России, которое началось десятилетия назад, в кровавом перевороте, который был организован в Киеве, и многом другом, отметил Песков. Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня, оправдав это якобы разрабатываемым на иранской территории ядерным оружием. Никаких подтверждений этим заявлениям нет — об этом заявлял глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Стороны обменивались ударами, а спустя 12 дней пошли на прекращение огня. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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