Конфликт Израиля и Ирана не сопоставим с конфликтом России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это не сопоставимые конфликты, по своей сути, по своему характеру», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что параллели между войной на Ближнем Востоке и спецопераций России на Украине неуместны потому, что удары Израиля по Ирану не были ничем спровоцированы. В случае же с конфликтом РФ и Украины ситуация иная, поскольку его причины кроются в продвижении военной инфраструктуры НАТО к границам России, которое началось десятилетия назад, в кровавом перевороте, который был организован в Киеве, и многом другом, отметил Песков.
Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня, оправдав это якобы разрабатываемым на иранской территории ядерным оружием. Никаких подтверждений этим заявлениям нет — об этом заявлял глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Стороны обменивались ударами, а спустя 12 дней пошли на прекращение огня.
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