Сын женщины, погибшей при взрыве газового баллона в Ивделе, оказался бойцом СВО

26 июня 2025 в 18:30 Размер текста - 17 +

Сын погибшей женщины выполняет задачи в зоне СВО (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Ивделе произошел взрыв газа Сын 68-летней Галины Осиповой, погибшей при взрыве бытового газа в жилом доме на улице Карла Маркса в Ивделе (Свердловская область), является действующим участником специальной военной операции. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил знакомый семьи. «У Галины есть сын. Ему 31 год. Он на данный момент находится в зоне СВО. Мама его очень любила и старалась для него», — рассказал собеседник агентства. Информации о том, знает ли он о произошедшей трагедии, на данный момент нет. Ранее в СМИ сообщалось, что вторым погибшим в результате взрыва был сосед Галины Осиповой — 66-летний Виктор Шутов. Однако, по нашим данным, он был отчимом сына Галины. «Он любил его как родного. У них были идеальные отношения», — отметил знакомый семьи. Отчим принимал активное участие в воспитании бойца. Взрыв в пятиэтажке Ивделя прогремел в ночь на 26 июня. Погибли хозяева квартиры на втором этаже — 66-летний Виктор Шутов и 68-летняя Галина Осипова, у них взорвался баллон с газом. 30 человек было эвакуировано, в том числе восемь детей. Подробнее о трагедии, — в отдельном сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сын 68-летней Галины Осиповой, погибшей при взрыве бытового газа в жилом доме на улице Карла Маркса в Ивделе (Свердловская область), является действующим участником специальной военной операции. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил знакомый семьи. «У Галины есть сын. Ему 31 год. Он на данный момент находится в зоне СВО. Мама его очень любила и старалась для него», — рассказал собеседник агентства. Информации о том, знает ли он о произошедшей трагедии, на данный момент нет. Ранее в СМИ сообщалось, что вторым погибшим в результате взрыва был сосед Галины Осиповой — 66-летний Виктор Шутов. Однако, по нашим данным, он был отчимом сына Галины. «Он любил его как родного. У них были идеальные отношения», — отметил знакомый семьи. Отчим принимал активное участие в воспитании бойца. Взрыв в пятиэтажке Ивделя прогремел в ночь на 26 июня. Погибли хозяева квартиры на втором этаже — 66-летний Виктор Шутов и 68-летняя Галина Осипова, у них взорвался баллон с газом. 30 человек было эвакуировано, в том числе восемь детей. Подробнее о трагедии, — в отдельном сюжете агентства.