Сын женщины, погибшей при взрыве газового баллона в Ивделе, оказался бойцом СВО

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Сын погибшей женщины выполняет задачи в зоне СВО (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Ивделе произошел взрыв газа

Сын 68-летней Галины Осиповой, погибшей при взрыве бытового газа в жилом доме на улице Карла Маркса в Ивделе (Свердловская область), является действующим участником специальной военной операции. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил знакомый семьи.

«У Галины есть сын. Ему 31 год. Он на данный момент находится в зоне СВО. Мама его очень любила и старалась для него», — рассказал собеседник агентства. Информации о том, знает ли он о произошедшей трагедии, на данный момент нет.

Ранее в СМИ сообщалось, что вторым погибшим в результате взрыва был сосед Галины Осиповой — 66-летний Виктор Шутов. Однако, по нашим данным, он был отчимом сына Галины. «Он любил его как родного. У них были идеальные отношения», — отметил знакомый семьи. Отчим принимал активное участие в воспитании бойца.

Взрыв в пятиэтажке Ивделя прогремел в ночь на 26 июня. Погибли хозяева квартиры на втором этаже — 66-летний Виктор Шутов и 68-летняя Галина Осипова, у них взорвался баллон с газом. 30 человек было эвакуировано, в том числе восемь детей. Подробнее о трагедии, — в отдельном сюжете агентства.

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Сын 68-летней Галины Осиповой, погибшей при взрыве бытового газа в жилом доме на улице Карла Маркса в Ивделе (Свердловская область), является действующим участником специальной военной операции. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил знакомый семьи. «У Галины есть сын. Ему 31 год. Он на данный момент находится в зоне СВО. Мама его очень любила и старалась для него», — рассказал собеседник агентства. Информации о том, знает ли он о произошедшей трагедии, на данный момент нет. Ранее в СМИ сообщалось, что вторым погибшим в результате взрыва был сосед Галины Осиповой — 66-летний Виктор Шутов. Однако, по нашим данным, он был отчимом сына Галины. «Он любил его как родного. У них были идеальные отношения», — отметил знакомый семьи. Отчим принимал активное участие в воспитании бойца. Взрыв в пятиэтажке Ивделя прогремел в ночь на 26 июня. Погибли хозяева квартиры на втором этаже — 66-летний Виктор Шутов и 68-летняя Галина Осипова, у них взорвался баллон с газом. 30 человек было эвакуировано, в том числе восемь детей. Подробнее о трагедии, — в отдельном сюжете агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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