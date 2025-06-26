На аэродроме Громова в Жуковском состоялся первый полет среднемагистрального лайнера МС-21 с российскими системами. Об этом рассказали в пресс-службе Госкорпорации Ростех.
«Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 разработки нашей ОАК с российскими системами и агрегатами приступил к сертификационным испытаниям. Первый полет по программе состоялся с аэродрома ЛИИ им. Громова в Жуковском», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Ростех».
В ходе полета было проведено тестирование оборудования для радиосвязи. Авиалайнер находился в небе на протяжении четырех часов, при этом испытания осуществлялись на разных высотах.
В самолете, приступившем сегодня к сертификационным испытаниям, используются только три иностранных компонента — это приводы, тормозные системы и генераторы. В ближайшее время к программе испытаний присоединится полностью импортозамещенный воздушный лайнер, на котором все узлы и системы произведены в России. В настоящее время эта машина проходит завершающую стадию сборки, рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
«Мы работаем в условиях сжатых сроков, так как понимаем, что МС-21 ждут в авиакомпаниях. Поэтому параллельно с сертификацией готовим серийное производство — на заводе в разной степени готовности находится уже более 20 бортов. Ожидаем, что поставки новых лайнеров заказчикам начнутся в следующем году», — сказал Евтушенко.
Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что после завершения сертификации производство МС-21 планируется увеличить до 36 самолетов в год, а крупнейшие российские авиакомпании, включая группу «Аэрофлот», уже заключили контракты на поставку этих лайнеров. Масштабирование выпуска отечественных самолетов проводится в рамках программы импортозамещения для снижения зависимости от зарубежных воздушных судов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.