Во время атаки БПЛА на Брянск власти напомнили о важном запрете

Власти Брянской области подтвердили атаку украинских беспилотников на регион. Однако там отметили, что местные жители начали публиковать места работы систем ПВО, что недопустимо в нынешних условиях, поскольку усложняет работу российским военным. Об этом сообщили в официальном telegram-канале правительства региона.
«Киевский режим продолжает совершать террористические атаки на наш регион. Снимать и выкладывать такую информацию, указывать адреса стратегических инфраструктурных и промышленных объектов, мест дислокации спецподразделений значит усложнять работу нашим военным и оказывать содействие противнику! Делать это категорически запрещено!», — говорится в сообщении telegram-канала «Брянская область. Оперативно».
Там также отметили, что запрет распространяется и на размещение непроверенной информации. Также это касается распространения панических настроений среди населения региона.
Ранее появилась информация, что дроны ВСУ атаковали Брянск. В результате падения обломков сбитого беспилотника возник пожар в одном из районов города. В чате telegram-канале Фокинского района сообщают, что трое человек получили ранения, в том числе ребенок.
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