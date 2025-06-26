26 июня 2025

Во время атаки БПЛА на Брянск власти напомнили о важном запрете

Власти Брянской области подтвердили атаку дронов ВСУ на регион
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Брянской области подтвердили атаку украинских беспилотников на регион
Власти Брянской области подтвердили атаку украинских беспилотников на регион Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Брянской области подтвердили атаку украинских беспилотников на регион. Однако там отметили, что местные жители начали публиковать места работы систем ПВО, что недопустимо в нынешних условиях, поскольку усложняет работу российским военным. Об этом сообщили в официальном telegram-канале правительства региона.

«Киевский режим продолжает совершать террористические атаки на наш регион. Снимать и выкладывать такую информацию, указывать адреса стратегических инфраструктурных и промышленных объектов, мест дислокации спецподразделений значит усложнять работу нашим военным и оказывать содействие противнику! Делать это категорически запрещено!», — говорится в сообщении telegram-канала «Брянская область. Оперативно».

Там также отметили, что запрет распространяется и на размещение непроверенной информации. Также это касается распространения панических настроений среди населения региона.

Ранее появилась информация, что дроны ВСУ атаковали Брянск. В результате падения обломков сбитого беспилотника возник пожар в одном из районов города. В чате telegram-канале Фокинского района сообщают, что трое человек получили ранения, в том числе ребенок.

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Власти Брянской области подтвердили атаку украинских беспилотников на регион. Однако там отметили, что местные жители начали публиковать места работы систем ПВО, что недопустимо в нынешних условиях, поскольку усложняет работу российским военным. Об этом сообщили в официальном telegram-канале правительства региона. «Киевский режим продолжает совершать террористические атаки на наш регион. Снимать и выкладывать такую информацию, указывать адреса стратегических инфраструктурных и промышленных объектов, мест дислокации спецподразделений значит усложнять работу нашим военным и оказывать содействие противнику! Делать это категорически запрещено!», — говорится в сообщении telegram-канала «Брянская область. Оперативно». Там также отметили, что запрет распространяется и на размещение непроверенной информации. Также это касается распространения панических настроений среди населения региона. Ранее появилась информация, что дроны ВСУ атаковали Брянск. В результате падения обломков сбитого беспилотника возник пожар в одном из районов города. В чате telegram-канале Фокинского района сообщают, что трое человек получили ранения, в том числе ребенок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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