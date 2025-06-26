Власти Прикамья судятся с экс-оператором Кунгурской пещеры за землю перед входом

Министерство имущественных отношений Пермского края подало в суд иск о расторжении договора аренды земельного участка перед входом в Кунгурскую ледяную пещеру с бывшим оператором объекта — ООО «Сталагмит-Экскурс». В министерстве пояснили, что участок был предоставлен компании на основании лицензии на пользование недрами.
«Земельный участок у входа в пещеру по договору аренды был предоставлен ООО „Сталагмит-Экскурс“ как участок, необходимый для осуществления пользования недрами на основании лицензии. В связи с отзывом лицензии Роснедрами аннулируется основание данного договора», — отметили в минимуществе, сообщает «Коммерсант Прикамье». Отмечается, что заявление подано министерством 20 июня и еще не принято к производству.
Ранее Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края выиграло суд у бывшего оператора Кунгурской ледяной пещеры — ООО «Сталагмит-Экскурс». Суд отклонил требования компании признать незаконными действия ведомства и результаты проверки. В мае 2025 года Агентство по недропользованию отозвало лицензию на экскурсионную деятельность у компании «Сталагмит-Экскурс» из-за нарушения природоохранного законодательства.
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