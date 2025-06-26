Власти Прикамья судятся с экс-оператором Кунгурской пещеры за землю перед входом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С бывшим оператором Кунгурской пещеры расторгают договор аренды участка перед входом
С бывшим оператором Кунгурской пещеры расторгают договор аренды участка перед входом Фото:

Министерство имущественных отношений Пермского края подало в суд иск о расторжении договора аренды земельного участка перед входом в Кунгурскую ледяную пещеру с бывшим оператором объекта — ООО «Сталагмит-Экскурс». В министерстве пояснили, что участок был предоставлен компании на основании лицензии на пользование недрами.

«Земельный участок у входа в пещеру по договору аренды был предоставлен ООО „Сталагмит-Экскурс“ как участок, необходимый для осуществления пользования недрами на основании лицензии. В связи с отзывом лицензии Роснедрами аннулируется основание данного договора», — отметили в минимуществе, сообщает «Коммерсант Прикамье». Отмечается, что заявление подано министерством 20 июня и еще не принято к производству.

Ранее Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края выиграло суд у бывшего оператора Кунгурской ледяной пещеры — ООО «Сталагмит-Экскурс». Суд отклонил требования компании признать незаконными действия ведомства и результаты проверки. В  мае 2025 года Агентство по недропользованию отозвало лицензию на экскурсионную деятельность у компании «Сталагмит-Экскурс» из-за нарушения природоохранного законодательства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство имущественных отношений Пермского края подало в суд иск о расторжении договора аренды земельного участка перед входом в Кунгурскую ледяную пещеру с бывшим оператором объекта — ООО «Сталагмит-Экскурс». В министерстве пояснили, что участок был предоставлен компании на основании лицензии на пользование недрами. «Земельный участок у входа в пещеру по договору аренды был предоставлен ООО „Сталагмит-Экскурс“ как участок, необходимый для осуществления пользования недрами на основании лицензии. В связи с отзывом лицензии Роснедрами аннулируется основание данного договора», — отметили в минимуществе, сообщает «Коммерсант Прикамье». Отмечается, что заявление подано министерством 20 июня и еще не принято к производству. Ранее Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края выиграло суд у бывшего оператора Кунгурской ледяной пещеры — ООО «Сталагмит-Экскурс». Суд отклонил требования компании признать незаконными действия ведомства и результаты проверки. В  мае 2025 года Агентство по недропользованию отозвало лицензию на экскурсионную деятельность у компании «Сталагмит-Экскурс» из-за нарушения природоохранного законодательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...