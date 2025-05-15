Роснедра лишили лицензии оператора Кунгурской пещеры

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Кунгурскую ледяную пещеру постепенно изымают у собственника
Кунгурскую ледяную пещеру постепенно изымают у собственника Фото:

Агентство по недропользованию отозвало лицензию на экскурсионную деятельность у компании «Сталагмит-Экскурс» — оператора Кунгурской ледяной пещеры в Пермском крае. Причиной стали нарушения природоохранного законодательства.

«Российское агентство по недропользованию приняло решение отозвать у ООО „Сталагмит-Экскурс“ бессрочную лицензию на пользование недрами с разрешенным видом „экскурсионная деятельность“ на участке особо охраняемой природной территории „Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера“», — сообщили источники издания «Коммерсант-Прикамье». Собеседники URA.RU в органах власти подтвердили эту информацию.

Среди претензий, которые стали прочной отзыва лицензии, бурение особо охраняемой территории. Скважину сделали еще в 2018 году для геологического изучения недр, но без прошедшей экспертизу проектной документации.

Ранее, как рассказывало URA.RU, о необходимости отозвать лицензию на недропользование у ООО «Сталагмит-Экскурс» говорил министр природных ресурсов региона Дмитрий Беланович. Свое мнение он выразил на заседании комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. 

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Агентство по недропользованию отозвало лицензию на экскурсионную деятельность у компании «Сталагмит-Экскурс» — оператора Кунгурской ледяной пещеры в Пермском крае. Причиной стали нарушения природоохранного законодательства. «Российское агентство по недропользованию приняло решение отозвать у ООО „Сталагмит-Экскурс“ бессрочную лицензию на пользование недрами с разрешенным видом „экскурсионная деятельность“ на участке особо охраняемой природной территории „Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера“», — сообщили источники издания «Коммерсант-Прикамье». Собеседники URA.RU в органах власти подтвердили эту информацию. Среди претензий, которые стали прочной отзыва лицензии, бурение особо охраняемой территории. Скважину сделали еще в 2018 году для геологического изучения недр, но без прошедшей экспертизу проектной документации. Ранее, как рассказывало URA.RU, о необходимости отозвать лицензию на недропользование у ООО «Сталагмит-Экскурс» говорил министр природных ресурсов региона Дмитрий Беланович. Свое мнение он выразил на заседании комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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