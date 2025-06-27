Умер композитор Лало Шифрин

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Композитор Лало Шифрин умер в возрасте 93 лет
Композитор Лало Шифрин умер в возрасте 93 лет Фото:

Лауреат премии «Грэмми» и автор культовой музыки к фильму «Миссия невыполнима» Лало Шифрин скончался 26 июня в возрасте 93 лет. Композитор умер от осложнений, вызванных пневмонией, сообщает Variety.

Лало Шифрин был одним из первых композиторов, кто внедрил широкий спектр музыкальных стилей — от джаза и рока до новаторских оркестровых решений — в саундтреки для кино и телевидения. «Его расцвет пришелся на 1960-е и 70-е годы. Именно тогда он создал музыку к фильмам, которые сейчас считаются классикой», — отмечает Variety.

Шифрин родился в Аргентине, где начал свою музыкальную карьеру, а впоследствии стал заметной фигурой в Голливуде. Помимо «Миссии невыполнима», он также написал саундтреки к картинам «Хладнокровный Люк», «Грязный Гарри» и «Буллит». Его работы отличались оригинальным сочетанием жанров и сложностью аранжировок, что принесло ему признание как среди коллег, так и у зрителей по всему миру.

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Лауреат премии «Грэмми» и автор культовой музыки к фильму «Миссия невыполнима» Лало Шифрин скончался 26 июня в возрасте 93 лет. Композитор умер от осложнений, вызванных пневмонией, сообщает Variety. Лало Шифрин был одним из первых композиторов, кто внедрил широкий спектр музыкальных стилей — от джаза и рока до новаторских оркестровых решений — в саундтреки для кино и телевидения. «Его расцвет пришелся на 1960-е и 70-е годы. Именно тогда он создал музыку к фильмам, которые сейчас считаются классикой», — отмечает Variety. Шифрин родился в Аргентине, где начал свою музыкальную карьеру, а впоследствии стал заметной фигурой в Голливуде. Помимо «Миссии невыполнима», он также написал саундтреки к картинам «Хладнокровный Люк», «Грязный Гарри» и «Буллит». Его работы отличались оригинальным сочетанием жанров и сложностью аранжировок, что принесло ему признание как среди коллег, так и у зрителей по всему миру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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