26 июня 2025

Центр Челябинска встал в пробку из-за перекрытых на сутки дорог. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На подъезде к проспекту Ленина образовалась пробка
На подъезде к проспекту Ленина образовалась пробка Фото:

В центре Челябинска утром 27 июня образовались огромные пробки из-за перекрытых на сутки дорог для проведения «Атомного выпускного — 2025». Об этом URA.RU сообщили читатели. 

«Вот уже и пробочка небольшая на Энгельс-Коммуны», — сообщил URA.RU читатель. В редакцию мужчина прислал видео, на котором показан перекрытый проезд по улице Коммуны. 

Пробки в городе оценены в пять баллов, согласно данным с сервиса «Яндекс. Карты». Наибольший затор отмечен на улице Энгельса в обоих направлениях, а также по проспектам Ленина и Свердловского. 

В Челябинске в ночь с 27 по 28 июня в парке имени Юрия Гагарина пройдет масштабный праздник для школьников «Атомный выпускной — 2025». С 7:00 27 июня проезд закрыт по улицам Коммуны от Энгельса до Второго Институтского переулка, по Первому и Второму Институтским переулкам. Проехать на личном транспорте также нельзя по улице Энтузиастов от проспекта Ленина до Коммуны. Горожанам советовали пользоваться общественным транспортом или искать пути объезда. Ограничение снимут завтра в 6:00.

Также на сутки закрыт для свободного посещения парк Юрия Гагарина. Челябинцам ранее сообщили, где они могут в выходной день погулять около парка

Пробка в центре 27 июня утром
Пробка в центре 27 июня утром
Фото:

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В центре Челябинска утром 27 июня образовались огромные пробки из-за перекрытых на сутки дорог для проведения «Атомного выпускного — 2025». Об этом URA.RU сообщили читатели.  «Вот уже и пробочка небольшая на Энгельс-Коммуны», — сообщил URA.RU читатель. В редакцию мужчина прислал видео, на котором показан перекрытый проезд по улице Коммуны.  Пробки в городе оценены в пять баллов, согласно данным с сервиса «Яндекс. Карты». Наибольший затор отмечен на улице Энгельса в обоих направлениях, а также по проспектам Ленина и Свердловского.  В Челябинске в ночь с 27 по 28 июня в парке имени Юрия Гагарина пройдет масштабный праздник для школьников «Атомный выпускной — 2025». С 7:00 27 июня проезд закрыт по улицам Коммуны от Энгельса до Второго Институтского переулка, по Первому и Второму Институтским переулкам. Проехать на личном транспорте также нельзя по улице Энтузиастов от проспекта Ленина до Коммуны. Горожанам советовали пользоваться общественным транспортом или искать пути объезда. Ограничение снимут завтра в 6:00. Также на сутки закрыт для свободного посещения парк Юрия Гагарина. Челябинцам ранее сообщили, где они могут в выходной день погулять около парка. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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