В центре Челябинска утром 27 июня образовались огромные пробки из-за перекрытых на сутки дорог для проведения «Атомного выпускного — 2025». Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Вот уже и пробочка небольшая на Энгельс-Коммуны», — сообщил URA.RU читатель. В редакцию мужчина прислал видео, на котором показан перекрытый проезд по улице Коммуны.
Пробки в городе оценены в пять баллов, согласно данным с сервиса «Яндекс. Карты». Наибольший затор отмечен на улице Энгельса в обоих направлениях, а также по проспектам Ленина и Свердловского.
В Челябинске в ночь с 27 по 28 июня в парке имени Юрия Гагарина пройдет масштабный праздник для школьников «Атомный выпускной — 2025». С 7:00 27 июня проезд закрыт по улицам Коммуны от Энгельса до Второго Институтского переулка, по Первому и Второму Институтским переулкам. Проехать на личном транспорте также нельзя по улице Энтузиастов от проспекта Ленина до Коммуны. Горожанам советовали пользоваться общественным транспортом или искать пути объезда. Ограничение снимут завтра в 6:00.
Также на сутки закрыт для свободного посещения парк Юрия Гагарина. Челябинцам ранее сообщили, где они могут в выходной день погулять около парка.
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