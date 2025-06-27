ЦБ РФ аннулирует лицензию инвестиционной компании «Прайвет Капитал»

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ЦБ РФ аннулирует лицензию «Прайвет Капитал» из-за неоднократных предписаний
ЦБ РФ аннулирует лицензию «Прайвет Капитал» из-за неоднократных предписаний Фото:

Банк России аннулирует лицензии инвестиционной компании «Прайвет Капитал» с 27 октября. Об этом говорится на официальном сайте Центробанка.

«Банк России 26 июня 2025 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные обществу с ограниченной ответственностью инвестиционной компании „Прайвет Капитал“», — говорится в сообщении.

Основанием для лишения лицензии стали неоднократные за год нарушения законодательства о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма, а также предписаний ЦБ. Кроме того, компания допускала ошибки при внутреннем учете, расчете собственных средств, предоставлении отчетности и раскрытии информации. Также выявлены нарушения в депозитарной деятельности и внутреннем контроле, а сама компания была вовлечена в проведение подозрительных операций.

«Прайвет Капитал» обязана прекратить профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг не позднее 27 октября 2025 года. Исключения составляют случаи по исполнению обязательств перед клиентами и возврата их имущества до 26 октября.

АО «Прайвет Капитал» — компания, предоставляющая услуги по брокерскому и депозитарному обслуживанию, а также по доверительному управлению активами. Она зарегистрирована в Москве. В 2021 году компания получила лицензию на осуществление своей деятельности. На 31 декабря 2021 года ее уставный капитал составлял 23 млн рублей, прибыль — 80,9 тысяч рублей. По состоянию на 30 апреля 2022 года собственные средства достигали 17,5 млн рублей. Генеральный директор — Екатерина Точилкина.

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Банк России аннулирует лицензии инвестиционной компании «Прайвет Капитал» с 27 октября. Об этом говорится на официальном сайте Центробанка. «Банк России 26 июня 2025 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные обществу с ограниченной ответственностью инвестиционной компании „Прайвет Капитал“», — говорится в сообщении. Основанием для лишения лицензии стали неоднократные за год нарушения законодательства о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма, а также предписаний ЦБ. Кроме того, компания допускала ошибки при внутреннем учете, расчете собственных средств, предоставлении отчетности и раскрытии информации. Также выявлены нарушения в депозитарной деятельности и внутреннем контроле, а сама компания была вовлечена в проведение подозрительных операций. «Прайвет Капитал» обязана прекратить профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг не позднее 27 октября 2025 года. Исключения составляют случаи по исполнению обязательств перед клиентами и возврата их имущества до 26 октября. АО «Прайвет Капитал» — компания, предоставляющая услуги по брокерскому и депозитарному обслуживанию, а также по доверительному управлению активами. Она зарегистрирована в Москве. В 2021 году компания получила лицензию на осуществление своей деятельности. На 31 декабря 2021 года ее уставный капитал составлял 23 млн рублей, прибыль — 80,9 тысяч рублей. По состоянию на 30 апреля 2022 года собственные средства достигали 17,5 млн рублей. Генеральный директор — Екатерина Точилкина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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