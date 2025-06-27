Вооруженные силы России осуществили продвижение на востоке Запорожской области, в районе населенного пункта Каменское, расположенного на степногорском направлении. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наши ребята вошли и продвинулись в восточной части Каменского, освободив при этом около четырех километров квадратных в селе и предместье», — отметил Рогов. Он отметил, что в настоящее время на подразделения ВСУ, удерживающие позиции в Каменском, будет оказываться давление как с юга, так и с востока.
Ранее российские войска закрепились в селе Малиновка на гуляйпольском направлении Запорожской области, где продолжаются бои за контроль над населенным пунктом. Запорожская область была включена в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года, однако часть территории, включая областной центр Запорожье, остается пока под контролем украинских сил.
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