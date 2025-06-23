Российские войска закрепились в Малиновке

Российские войска закрепились в селе Малиновка Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Наши войска закрепились в селе Малиновка, продвинувшись к его центральной части», — рассказал Рогов РИА Новости. По его словам, подразделения ВС РФ продвинулись к центральной части населенного пункта на гуляйпольском направлении запорожской линии фронта. Бои за освобождение Малиновки продолжаются. Российские войска ведут наступательные действия.
Запорожская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года, однако Киев не признает эти результаты и продолжает обстрелы территории. На данный момент под контролем России находится более 75% региона, включая ряд населенных пунктов и стратегически важных объектов. С марта 2023 года временным административным центром Запорожской области стал город Мелитополь, поскольку областной центр Запорожье остается под контролем украинских войск.
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