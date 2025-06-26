26 июня 2025

В Нижневартовска на три дня полностью перекроют дорогу. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовска улицу Мусы Джалиля на три дня полностью перекроют
В Нижневартовска улицу Мусы Джалиля на три дня полностью перекроют Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) участок улицы Мусы Джалиля будет полностью перекрыт для движения транспорта с 27 по 29 июня. Отрезок от 60 лет Октября до Ленина будут ремонтировать.

«Дорожники приступают к обустройству выравнивающего слоя асфальта на участке улицы Мусы Джалиля 60 лет Октября до Ленина. В период с 27 по 29 июня с 7:00 до 19:00 движение автотранспорта на данном отрезке будет полностью закрыто», — сообщили в мэрии Нижневартовска.

Дорогу на Мусы Джалиля будут ремонтировать три дня
Дорогу на Мусы Джалиля будут ремонтировать три дня
Фото:

Въезд и выезд к предприятиям и жилым домам, расположенным в зоне ремонта, ограничиваться не будет. Проезд для жителей и сотрудников организаций обеспечат в штатном режиме. Горожан просят учитывать информацию при планировании маршрутов и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте 29 июня будет временно ограничено движение автотранспорта на центральных улицах. Причина — празднование Дня молодежи.

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В Нижневартовске (ХМАО) участок улицы Мусы Джалиля будет полностью перекрыт для движения транспорта с 27 по 29 июня. Отрезок от 60 лет Октября до Ленина будут ремонтировать. «Дорожники приступают к обустройству выравнивающего слоя асфальта на участке улицы Мусы Джалиля 60 лет Октября до Ленина. В период с 27 по 29 июня с 7:00 до 19:00 движение автотранспорта на данном отрезке будет полностью закрыто», — сообщили в мэрии Нижневартовска. Въезд и выезд к предприятиям и жилым домам, расположенным в зоне ремонта, ограничиваться не будет. Проезд для жителей и сотрудников организаций обеспечат в штатном режиме. Горожан просят учитывать информацию при планировании маршрутов и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте 29 июня будет временно ограничено движение автотранспорта на центральных улицах. Причина — празднование Дня молодежи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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