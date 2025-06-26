В Нижневартовске (ХМАО) участок улицы Мусы Джалиля будет полностью перекрыт для движения транспорта с 27 по 29 июня. Отрезок от 60 лет Октября до Ленина будут ремонтировать.
«Дорожники приступают к обустройству выравнивающего слоя асфальта на участке улицы Мусы Джалиля 60 лет Октября до Ленина. В период с 27 по 29 июня с 7:00 до 19:00 движение автотранспорта на данном отрезке будет полностью закрыто», — сообщили в мэрии Нижневартовска.
Въезд и выезд к предприятиям и жилым домам, расположенным в зоне ремонта, ограничиваться не будет. Проезд для жителей и сотрудников организаций обеспечат в штатном режиме. Горожан просят учитывать информацию при планировании маршрутов и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте 29 июня будет временно ограничено движение автотранспорта на центральных улицах. Причина — празднование Дня молодежи.
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