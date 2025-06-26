Свердловчанка втайне уволила мужа с работы, написав за него заявление

В Невьянске (Свердловская область) жена заводчанина лишила его работы, написав за него заявление об увольнении. Мужчина находился на длительном больничном после операции, поэтому супруга посчитала, что увольнение будет лучшим вариантом, однако муж с этим не согласился и пошел в суд, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Мужчина перенес операцию и ушел на длительный больничный. В апреле 2025-го супруга Андрея (имя изменено) принесла домой его трудовую книжку, так он узнал, что остался без работы. Андрей обратился к работодателю и опешил, когда услышал, что основанием для расторжения договора стало его заявление. Мужчина расспросил жену, и она призналась, что написала за него заявление об увольнении», — пояснили там.
Вернуться на завод у Андрея не получилось. Он обратился в Невьянский горсуд, чтобы его восстановили. Там установил, что мужчина не писал заявления и в момент расторжения договора находился на больничном. В результате приказ об увольнении признали незаконным.
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