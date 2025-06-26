26 июня 2025

В Челябинске ФСБ и СКР задержали директора проекта «Увильды Парк» Вахатова. Видео

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Алексей Вахатов попал под следствие
Алексей Вахатов попал под следствие Фото:

В Челябинске сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР задержали высокопоставленных банковских служащих и представителя нескольких компаний. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, первых двух подозревают в получении взяток, третьего — в даче взяток. По данным URA.RU, предполагаемым взяткодателем является директор проекта «Увильды Парк» Алексей Вахатов.

«По версии следствия, с 1 марта 2023 года по 1 января 2025 года бывший и действующий сотрудники банка, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от представителя юрлиц как лично, так и через посредников, взятку в виде денег в общей сумме более 13 млн рублей. За это они способствовали открытию в банке невозобновляемой кредитной линии на общую сумму более 1,5 млрд рублей для строительства гостиничного комплекса, сокрытию негативной информации о взяткодателе и представляемых им двух коммерческих организациях. Также они помогали решению проблем, возникающих в процессе финансирования банком», — уточнили в пресс-службе челябинского следкома.

По месту работы и жительства фигурантов были проведены обыски. Сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании мер пресечения. Выполняются и другие следственные и процессуальные действия для выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности. Уголовно-правовая оценка действиям посредников во взяточничестве будет дана в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

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В Челябинске сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР задержали высокопоставленных банковских служащих и представителя нескольких компаний. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, первых двух подозревают в получении взяток, третьего — в даче взяток. По данным URA.RU, предполагаемым взяткодателем является директор проекта «Увильды Парк» Алексей Вахатов. «По версии следствия, с 1 марта 2023 года по 1 января 2025 года бывший и действующий сотрудники банка, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от представителя юрлиц как лично, так и через посредников, взятку в виде денег в общей сумме более 13 млн рублей. За это они способствовали открытию в банке невозобновляемой кредитной линии на общую сумму более 1,5 млрд рублей для строительства гостиничного комплекса, сокрытию негативной информации о взяткодателе и представляемых им двух коммерческих организациях. Также они помогали решению проблем, возникающих в процессе финансирования банком», — уточнили в пресс-службе челябинского следкома. По месту работы и жительства фигурантов были проведены обыски. Сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании мер пресечения. Выполняются и другие следственные и процессуальные действия для выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности. Уголовно-правовая оценка действиям посредников во взяточничестве будет дана в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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