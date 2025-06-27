Новые люди пошли на очередную сделку с ЕР

Новые люди не станут выдвигать кандидата в губернаторы Иркутской области
© Служба новостей «URA.RU»
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«Новые люди» заключили очередные договоренности с единороссами
«Новые люди» заключили очередные договоренности с единороссами Фото:

«Новые люди» и «Единая Россия» заключили «соглашение». По словам инсайдера URA.RU, близкого к «Новым», партия не станет выставлять кандидата на выборы против действующего губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Об этом шла речь на закрытых переговорах лидера НЛ Алексея Нечаева и главы региона.

«Без поддержки Кобзева кандидат от „Новых людей“ не пройдет муниципальный фильтр, поэтому партия пошла на переговоры. Отказ в регистрации создал бы негативный фон для кампании. Удалось прийти к соглашению», — сообщил инсайдер агентства.

За пропуск губернаторской кампании «Новые люди» могут рассчитывать на несколько мандатов по итогам масштабных муниципальных выборов, которые также пройдут в 2025 году. Будут избираться 25 муниципальных дум.

В региональном штабе НЛ заверили, что не в курсе договоренностей. В пресс-службе федерального штаба отказались комментировать эту тему. А по словам политического замгубернатора Андрея Бунева, Кобзев не нуждается в переговорах с «Новыми людьми», так как его рейтинг и так высок.

В этом году «Новые люди» также договорились с «Единой Россией» в Костромской области. Мы уже писали о том, как взамен на увольнение регионального руководства НЛ пообещали два мандата в заксобрании региона. 

Ранее обсуждалась возможность выдвижения «народного мэра», депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой. Политологи предсказывали, что это могло создать трудности для Кобзева. Ситуация вела к конфликту между губернатором и «Новыми».

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«Новые люди» и «Единая Россия» заключили «соглашение». По словам инсайдера URA.RU, близкого к «Новым», партия не станет выставлять кандидата на выборы против действующего губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Об этом шла речь на закрытых переговорах лидера НЛ Алексея Нечаева и главы региона. «Без поддержки Кобзева кандидат от „Новых людей“ не пройдет муниципальный фильтр, поэтому партия пошла на переговоры. Отказ в регистрации создал бы негативный фон для кампании. Удалось прийти к соглашению», — сообщил инсайдер агентства. За пропуск губернаторской кампании «Новые люди» могут рассчитывать на несколько мандатов по итогам масштабных муниципальных выборов, которые также пройдут в 2025 году. Будут избираться 25 муниципальных дум. В региональном штабе НЛ заверили, что не в курсе договоренностей. В пресс-службе федерального штаба отказались комментировать эту тему. А по словам политического замгубернатора Андрея Бунева, Кобзев не нуждается в переговорах с «Новыми людьми», так как его рейтинг и так высок. В этом году «Новые люди» также договорились с «Единой Россией» в Костромской области. Мы уже писали о том, как взамен на увольнение регионального руководства НЛ пообещали два мандата в заксобрании региона.  Ранее обсуждалась возможность выдвижения «народного мэра», депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой. Политологи предсказывали, что это могло создать трудности для Кобзева. Ситуация вела к конфликту между губернатором и «Новыми».
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