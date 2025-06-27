Сбер с 1 июля снижает ставки по ипотеке

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Сбер снизит ставки по ипотеке
Сбер снизит ставки по ипотеке Фото:

Сбербанк с 1 июля 2025 года снижает ставки по ипотечным кредитам на 0,5–2 процентных пункта, в зависимости от размера первоначального взноса. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«С 1 июля Сбер снижает ставки по ипотеке на 0,5–2 процентных пункта в зависимости от первоначального взноса», — сообщили на сайте банка. Кроме того, устанавливается скидка в размере 1% по кредитам на индивидуальное жилищное строительство для возведения быстровозводимых домов. На платформе Домклик минимальные процентные ставки начинаются от 21,4%.

Помимо снижения ставок по ипотеке, с 30 июня планируется уменьшение минимальной ставки по потребительским кредитам на 1%. Также уменьшаются надбавки по депозитам линейки «СберВклад» — теперь они составляют 0,7% вместо прежнего 1%. Максимальная процентная ставка по вкладам «Лучший %» и «СберВклад» на сроки от четырех до пяти месяцев установлена на уровне 18%.

Ранее на фоне снижения ключевой ставки с 20 июня уменьшил ставку по рыночной и комбинированной ипотекам Банк ВТБ. Максимальное снижение составило 2,2%, сообщили в финансовой организации. Банки готовились к снижению ставок еще в начале июня.

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Сбербанк с 1 июля 2025 года снижает ставки по ипотечным кредитам на 0,5–2 процентных пункта, в зависимости от размера первоначального взноса. Об этом сообщили в пресс-службе банка. «С 1 июля Сбер снижает ставки по ипотеке на 0,5–2 процентных пункта в зависимости от первоначального взноса», — сообщили на сайте банка. Кроме того, устанавливается скидка в размере 1% по кредитам на индивидуальное жилищное строительство для возведения быстровозводимых домов. На платформе Домклик минимальные процентные ставки начинаются от 21,4%. Помимо снижения ставок по ипотеке, с 30 июня планируется уменьшение минимальной ставки по потребительским кредитам на 1%. Также уменьшаются надбавки по депозитам линейки «СберВклад» — теперь они составляют 0,7% вместо прежнего 1%. Максимальная процентная ставка по вкладам «Лучший %» и «СберВклад» на сроки от четырех до пяти месяцев установлена на уровне 18%. Ранее на фоне снижения ключевой ставки с 20 июня уменьшил ставку по рыночной и комбинированной ипотекам Банк ВТБ. Максимальное снижение составило 2,2%, сообщили в финансовой организации. Банки готовились к снижению ставок еще в начале июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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